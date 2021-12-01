Листопад в "Українській правді". Підсумки місяця

Останній тиждень осені закінчився не тільки шаленими знижками "Чорної п’ятниці", а й "шаленими" пресмарафоном президента Зеленського.

Одним з топ-питань до гаранта від журналістів стало святкування дня народження Андрія Єрмака, яке зафіксувала команда "Української правди".

Відео розслідування Михайла Ткача, опубліковане на ютуб-каналі УП, за менше ніж тиждень переглянуло більше мільйона глядачів.

А ще цього місяця матеріал команди Ткача повернув під санкції РНБО приватні літаки.

Команда "Української правди" продовжує ділитися важливими подіями з життя редакції у підсумках місяця, що минув.

Про визнання наших журналістів, прем’єру документального фільму, презентацію сейлз-хаусу, шокуючі розслідування та про популярні матеріали розповідаємо у листопадовому дайджесті.

Високі стандарти журналістики-2021

Експерти професійної відзнаки "Високі стандарти журналістики-2021" оголосили короткі списки претендентів на перемогу, куди увійшли двоє журналістів УП.

Політична журналістка "Української правди" Соня Лукашова є у номінації "За швидкий і якісний розвиток у професії".

Редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко – "За сталий, якісний, тривалий медійний проект".

Фінальні результати Премії оголосять у середині грудня, тож тримаємо кулаки за наших колег.

New Media Partners

Видання "Українська правда" і "Новое Время" об'єднали свої рекламні відділи в єдиний сейлз-хаус під назвою "New Media Partners" й презентували його для журналістів, читачів та партнерів УП і НВ.

Головні редактори УП та НВ Севгіль Мусаєва і Віталій Сич

Об’єднаний відділ продажів матиме відділ інноваційних спецпроєктів, який працюватиме над нестандартними завданнями.

Дивитися, фото з презентації New Media Partners

"Суди в законі"

Для читачів УП та членів читацької спільноти ми презентували документальний фільм Леоніда Канфера "Суди у законі", який зняли за участі журналістів "Української правди" та за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Це фільм про те, як громадянське суспільство намагається відстояти свої права.

На прикладі знакових процесів – від вбивства журналіста Георгія Гонгадзе до справи Павла Шеремета, автори показали, як громадянське суспільство змушене виборювати правду та справедливість там, де влада у цьому зовсім не зацікавлена.

Режисер фільму Леонід Канфер, режисер монтажу Максим Коржун та головред УП Севгіль Мусаєва

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Цифри місяця

Найпопулярнішу новину місяця У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну прочитали більше 380 тисячі людей.

людей. Публікація місяця від Романа Романюка, Романа Кравця та Миколи Топалова Пробна битва, або Репетиція війни Ахметова і Зеленського набрала майже 100 тисяч переглядів.

Читайте також: Президент країни ДТЕК. Як Ахметов розхитує Зеленського

Колонкою місяця став текст ексміністра оборони Андрія Загороднюка Проти США розпочато інформаційну атаку. Її мета – змусити США відмовитись від підтримки України. Його прочитали 25 тисяч читачів.

читачів. І ще два відео ютуб-каналу "Української правди", з вже згадуваного пресмарафону Володимира Зеленського, отримали більше мільйона перегдядів.

1. Відео сварки головного редактора Цензор.Нет Юрія Бутусова з президентом Володимиром Зеленським

2. Глава держави поскаржився, що "завдяки кореспонденту УП (Михайлу Ткачу) не має можливості жити особистим життям", оскільки той відстежує його пересування

І знову про розслідування: літаки та день народження Фукса

Листопадовий підсумок місяця завершимо так, як і розпочали – розслідуваннями, адже вони є частиною ДНК "Української правди".

1 листопади ми опублікували матеріал Михайла Ткача Полетіли з-під санкцій. Як Козак, Хомутиннік та інші рятували свої літаки від санкцій РНБО. РОЗСЛІДУВАННЯ.

Коротка історія: на початку цього року РНБО на чолі з президентом наклала санкції на кілька десятків фізичних осіб та компаній. Окрему увагу СБУ звернула на фірми, на які були зареєстровані 5 приватних літаків. Ці літаки мали стосунок до чотирьох впливових українських депутатів та бізнесменів. Санкції накладені через дуже серйозні звинувачення – прямі перельоти цих літаків з України до Російської Федерації.

Санкції було накладено на три роки, але і року не минуло, як нам вдалося встановити, що два з цих літаків вже продано. Два борти продають просто зараз. І лише один літак нікуди не літає.

А 10 листопада завдяки нашому розслідуванню Рада національної безпеки та оборони застосувала нові санкції проти приватних літаків.

Нам вдалося встановити, що санкції, які РНБО взимку наклала на приватні літаки не діють.

Ми довели, що фігуранти змогли обійти і врятуватись від санкцій. Саме тому РНБО була вимушена застосувати нові.

Детальніше читайте тут: Санкції від УП. Як розслідування "Української правди" повернуло під санкції РНБО приватні літаки

Виявилося, що українська Венеція це зовсім не Вилкове у Вінницькій області, а Коцюбинське у Київській. Принаймні, на декілька днів на честь одного з найбагатших підсанкційних бізнесменів України Павла Фукса там збудували частину Італії.

Ця історія – про одного з найбагатших людей країни, бізнесмена Павла Фукса. Влітку він потрапив під повний пакет санкцій, а це – блокування активів, обмеження торговельних операцій, повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Тоді мільйонер скаржився, що йому фінансово допомагають друзі. Але, незважаючи на це, Фуксу вдалося відсвяткувати свій 50-річний ювілей із розмахом та у Венеції. На його свято завітали київський мер Віталій Кличко, олігарх Ігор Коломойський, колишній очільник Нацполіції Сергій Князєв та багато інших.

Хто ще прийшов привітати опального бізнесмена та розважав поважних гостей? І як за три дні під Києвом на честь Фукса побудували справжнісіньку "потьомкінську Венецію" посеред гольф-поля – у новому сюжеті Михайла Ткача.

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Дякуємо, що проводжаєте з нами осінь і зустрічаєте зиму. Ввірвімося в останній місяць 2021 року.

А згадати чим жила "Українаська правда" десять останніх місяців можна тут: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень та жовтень.