Вересень в "Українській правді". Підсумки місяця

Початок осені для "Української правди" став порою "збирання врожаю". Наше видання та журналісти УП отримали низку нагород та очолили рейтинги відвідуваності та довіри.

Ми організували День донора в редакції, презентували фільм на кінофестивалі, опублікували перше розслідування та підсилили команду.

Про важливі події УП та найпопулярніші матеріали вересня розповідаємо у щомісячному дайджесті.

Визнання

Високі стандарти журналістики

Політична журналістка "Української правди" Cоня Лукашова, журналіст "Економічної правди" Дмитро Рясний та редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко увійшли у довгий список премії "Високі стандарти журналістики-2021".

Соня увійшла у номінацію "За швидкий і якісний розвиток у професії", Сергій – "За сталий, якісний, тривалий медійний проєкт".

А публікація Дмитра "Великі комбінатори: для зменшення тарифів на електроенергію Офіс Зеленського поступився планами приватизації" увійшла в довгий список започаткованого спецпроєкту "За найкраще журналістське розслідування зловживань та корупції на ринку електричної енергії".

Премія "Високі стандарти журналістики" – професійна відзнака, заснована Віталієм Ломаковичем у 2016 році.

Радіємо з колегами, тримаємо кулаки і чекаємо на оголошення переможців Премії.

"Українська правда" очолює рейтинг ЗМІ, яким довіряють журналісти!

Влітку 2021 року компанія PointeR Agency провела опитування серед журналістів із різних регіонів для визначення ЗМІ, яким вони довіряють найбільше. Першість отримала "Українська правда".

Білий список та Найпопулярніший новинний ресурс серпня 2021

За даними проєкту Kantar CMeter "Українська правда" вже вкотре стала лідеркою серед новинних ресурсів.

Також ми знову увійшли до Білого списку найякісніших онлайн-медіа, де рівень дотримання професійних стандартів в середньому становить близько 96%. А у центральній стрічці новин не виявлено джинси, мови ворожнечі, сексизму та фейків.

Аудіопремія найкращих подкастерів країни

Подкаст "Української правди" "Українські 90-ті" потрапив у перелік фіналістів гран-прі Першої професійної української аудіопремії "Слушно".

А наші подкасти "Кляті питання" та "Я не встигаю!" увійшли у список номінантів Премії.

Якщо ви ще не знайомі зі світом аудіожурналістики розповідаємо: Що таке подкасти та як їх слухати?

День донора в УП

23 вересня у редакції "Української правди" ми організували корпоративний День донора, у якому взяли участь члени читацької спільноти – Клубу УП.

Разом ми зібрали 12 літрів крові, яка вже рятує життя.

Головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков фото: Дмитро Ларін

Дивіться, хто прийшов на День донора в редакцію УП

Наш журналіст Роман Романюк на особистому прикладі показує, що здача крові – це доволі швидкий та легкий процес.

Журналістські розслідування

Минулого місяця ми анонсували відділ розслідувань в "Українській правді". Ділимось першим матеріалом про заступника голови Офісу президента: Прийоми Олега Татарова. Репортаж з дня народження куратора силового блоку від ОП

Також нашим розслідувачам вдалось знайти відео з ДТП "Слуги народу" Олександра Трухіна, яке намагалися "приховати": близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

Фільм про медичну реформу

Документальний фільм "Української правди", який знятий зокрема завдяки фінансовій підтримці Клубу УП та посольства США, "Треба ще вижити" показали на міжнародному фестивалі Kharkiv MeetDocs 2021.

"Цей фільм про нашу систему і складність змін. І він про підтримку, тому що будь-хто, навіть найбільший ідеаліст та сміливець, може зламатися, так і не побачивши втілення своєї мрії", – ділиться головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

А ще на початку місяця ми організували для читачів "Української правди" відкриту дискусію з професором Гарвардської медичної школи Геннадієм Фузайловим, який понад десять років прилітає з Бостона зі своєю командою, щоб безкоштовно лікувати українських дітей від опіків.

Професор із Гарварда Геннадій Фузайлов: Смерть – не найгірше, що може статися з людиною

Розмові з лікарем передував спеціальний показ документального фільму "Треба ще вижити" та зустріч з головним героєм стрічки – Іваном Черненком.

Топ-матеріали місяця

Андрій Боборикін – у команді УП

Ми продовжуємо зростати. Тепер у команді "Української правди" новий виконавчий директор – Андрій Боборикін.

"Для мене стати частиною команди УП – це велика честь і серйозний виклик. Сподіваюся, що мій досвід в управлінні і розвитку цифрових медіа буде корисний виданню на цьому новому для всіх етапі", – говорить новий виконавчий директор.

Раніше Андрій працював директором з цифрового маркетингу та продуктів НСТУ, редакційним директором медіапроекту Genesis Media, головним редактором Bit.ua і редакційним директором міжнародного холдингу Tribuna Digital.

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