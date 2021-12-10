Новини 10 грудня: загострення в Азовському морі, РФ і розширення НАТО

Російський флот перекрив 70% акваторії Азовського моря; східних членів НАТО розлютила ідея Байдена щодо формату діалогу з Путіним — актуальні новини 10 грудня.

Про Азовське море

Командування ВМС України заявило про те, що російський військовий флот перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. У військовому флоті України повідомили, що російський військовий штаб створив навігаційні повідомлення про обмеження судноплавства на більшій частині акваторії Азовського моря.

"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро", — ВМС України.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав провокацією підхід до Керченської протоки українського судна "Донбас". Нагадаємо, що вчора ФСБ Росії заявило, що нібито український військовий корабель "Донбас" знаходився у безпосередній близькості від Керченської протоки і "загрожував безпеці".

Про РФ та НАТО

Країни на східному флангу НАТО дуже критично сприйняли ідею президента США Джо Байдена про те, щоб обговорювати з РФ її претензії до розширення Альянсу, зокрема прийняття до нього України, за участі лише частини Альянсу — "ключових країн".

Також Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про можливе членство України, яка була озвучена на саміті 2008 року у Бухаресті — про це йдеться у заяві на сайті МЗС РФ.

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