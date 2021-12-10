Новости 10 декабря: обострение в Азовском море, РФ и расширение НАТО

Российский флот перекрыл 70% акватории Азовского моря; восточных членов НАТО разозлила идея Байдена о формате диалога с Путиным — актуальные новости 10 декабря.

Об Азовском море

Командование ВМС Украины заявило о том, что российский военный флот перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. В военном флоте Украины сообщили, что российский военный штаб создал навигационные сообщения об ограничении судоходства на большей части акватории Азовского моря.

"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро", — ВМС Украины.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией подход к Керченскому проливу украинского судна "Донбасс". Напомним, что вчера ФСБ России заявило, что якобы украинский военный корабль "Донбасс" находился в непосредственной близости от Керченского пролива и "угрожал безопасности мореплавания".

О РФ и НАТО

Страны на восточном фланге НАТО очень критически восприняли идею президента США Джо Байдена о том, чтобы обсуждать с РФ ее претензии к расширению Альянса, в частности, принятию к нему Украины, с участием только части Альянса — "ключевых стран".

Также Российская Федерация требует от НАТО официально отозвать обещание о возможном членстве Украины, озвученное на саммите 2008 года в Бухаресте — об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

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