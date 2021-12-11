США дали гарантії, що не нав’язуватимуть "особливий статус" Донбасу – Арестович

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляє, що Україна отримала чіткі гарантії від США, що вони не нав’язуватимуть Україні "особливий статус" Донбасу.

Джерело: Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Жодного (нав’язування "особливого статусу" Донбасу в редакції Росії з боку США – ред.). Ми отримали дуже чіткі гарантії, що такого не буде".

Деталі: Арестович підкреслив, що президента США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським не тиснув на нього.

"Навпаки, ми отримали повні гарантії того, що США не будуть втручатися. Вони можуть викладати свій погляд, можуть надавати рекомендації, можуть бути певні домовленості, наприклад, щодо порядку денного перемовин, але точно не до змісту. І тим більше не до змісту в розрізі тиску", - сказав він.

Коментуючи заяву керівника адміністрації президента Росії Тараса Козака після зустрічі з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, що сторони нібито погодилися про необхідність "особливого статусу Донбасу в складі України", Арестович сказав: "Тут за текст будь-якого повідомлення завжди йде важка боротьба. Тобто, можуть бути поступки в тексті, щоб потім відбувся якийсь трек на практиці. Це боротьба за формулювання. Тут не треба особливо хвилювалися. Ми отримали напевні гарантії, що жодного тиску не буде, буде вирішення питання".

Що передувало: Раніше видання Associated Press повідомляло, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну з метою надати певну автономію окупованим територіям сходу.

У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона віддала Росії частину своєї території в обмін на невторгнення.

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