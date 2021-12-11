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США дали гарантії, що не нав’язуватимуть "особливий статус" Донбасу – Арестович

Субота, 11 грудня 2021, 20:19
США дали гарантії, що не нав’язуватимуть особливий статус Донбасу – Арестович
фото Радіо Свобода

Радник голови ОП Олексій Арестович заявляє, що Україна отримала чіткі гарантії від США, що вони не нав’язуватимуть Україні "особливий статус" Донбасу.

Джерело: Арестович в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Жодного (нав’язування "особливого статусу" Донбасу в редакції Росії з боку США – ред.). Ми отримали дуже чіткі гарантії, що такого не буде".

Деталі: Арестович підкреслив, що президента США Джо Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським не тиснув на нього.

"Навпаки, ми отримали повні гарантії того, що США не будуть втручатися. Вони можуть викладати свій погляд, можуть надавати рекомендації, можуть бути певні домовленості, наприклад, щодо порядку денного перемовин, але точно не до змісту. І тим більше не до змісту в розрізі тиску", - сказав він.

Коментуючи заяву керівника адміністрації президента Росії Тараса Козака після зустрічі з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд, що сторони нібито погодилися про необхідність "особливого статусу Донбасу в складі України", Арестович сказав: "Тут за текст будь-якого повідомлення завжди йде важка боротьба. Тобто, можуть бути поступки в тексті, щоб потім відбувся якийсь трек на практиці. Це боротьба за формулювання. Тут не треба особливо хвилювалися. Ми отримали напевні гарантії, що жодного тиску не буде, буде вирішення питання".

Що передувало: Раніше видання Associated Press повідомляло, що представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що США будуть тиснути на Україну з метою надати певну автономію окупованим територіям сходу.

У Білому домі заявили, що з боку США не чиниться тиск на Україну, щоб вона віддала Росії частину своєї території в обмін на невторгнення.

Передісторія:

  • 7 грудня відбулися переговори президента США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.
  • Путін заявив Байдену, що НАТО нібито робить "небезпечні спроби" освоєння української території, а в США повідомили, що Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО.
  • 9 грудня Байден провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 
  • Того ж вечора глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що США вирішили стати активним учасником мирного процесу з врегулювання ситуації на Донбасі.

Теми: Офіс президентаСШАОРДЛО
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