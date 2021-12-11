США дали гарантии, что не будут навязывать "особый статус" Донбасса – Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович заявляет, что Украина получила четкие гарантии от США, что они не будут навязывать Украине "особый статус" Донбасса.

Источник: Арестович в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Никакого (навязывания "особого статуса" Донбасса в редакции России со стороны США – ред.). Мы получили очень четкие гарантии, что такого не произойдет".

Детали: Арестович подчеркнул, что президента США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским не давил на него.

"Напротив, мы получили полные гарантии того, что США не будут вмешиваться. Они могут излагать свой взгляд, могут давать рекомендации, могут быть определенные договоренности, например, по повестке переговоров, но точно не по содержанию. И тем более не по содержанию в разрезе давления", – сказал он.

Комментируя заявление руководителя администрации президента России Тараса Козака после встречи с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, что стороны якобы согласились о необходимости "особого статуса Донбасса в составе Украины", Арестович сказал: "Здесь за текст любого сообщения всегда идет тяжелая борьба. То есть могут быть уступки в тексте, чтобы потом состоялся какой-то трек на практике. Это борьба за формулировку. Здесь не надо особо беспокоиться. Мы получили определенные гарантии, что никакого давления не будет, будет решение вопроса".

Что предшествовало: Ранее издание Associated Press сообщало, что представители администрации президента Джо Байдена допускают, что США будут давить на Украину с целью предоставить определенную автономию оккупированным территориям востока.

В Белом доме заявили, что со стороны США не оказывается давление на Украину, чтобы она отдала России часть своей территории в обмен на невторжение.

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