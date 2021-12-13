Бурба каже, що йому не дають ознайомитися з протоколами свідчень для ТСК
Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба стверджує, що йому не дають змоги ознайомитися та підписати свідчення, які він надав Тимчасовій слідчій комісії стосовно так званої "справи ваґнерівців".
Джерело: інтерв’ю Бурби для медіа "Настоящее время"
Пряма мова: "Я розповів ТСК усе, що я знав, і все, що я припускав стосовно провалу спецоперації.
Я звертався до ТСК та її голови, але мені все ж ще не дають можливості підписати протоколи (з моїми свідченнями – ред.).
Деталі: Бурба додав, що з моменту надання свідчень вже минуло півтори місяця.
На його думку, без підпису протоколи зі свідченнями або можуть не брати до уваги взагалі, або ж фальсифікувати.
Він повторив тезу, що провал спецоперації зумовлений тим, що "деякі радники й посадовці в Офісі президента боялися зіпсувати стосунки з росіянами".
Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.
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Передісторія:
- У вересні ТСК заслухала свідчення Бурби, але раптово перервала його та перенесла засідання. Зрештою його свідчення члени ТСК дослухали повністю 24 вересня, але не в приміщеннях Верховної Ради, а в приміщенні Головного управління розвідки.
- 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє розслідування провалу української спецоперації із затримання бійців російської приватної військової компанії "Ваґнер". Розслідучі підтвердило наявність такої операції, а також з'ясували, чому голова Офісу президента Андрій Єрмак попросив перенести фінальну стадію операції.
- Згодом, Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді також підтвердила, що спецоперація була, але народним депутатам не вдалося встановити, хто причетний до її провалу.
- На пресконференції 26 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що очільник розвідувального органу ГУР МОР Василь Бурба "авантюрист" і хотів втягнути Україну до іноземної спецоперації, яка би нашкодила міжнародному становищу держави.
- Єрмак 1 грудня заперечив, що давав будь-які вказівки колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі про перенесення спецоперації. Чинний начальник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував, що глава розвідки не зобов'язаний виконувати вказівки чи прохання глави Офісу президента.