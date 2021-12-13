Бурба каже, що йому не дають ознайомитися з протоколами свідчень для ТСК

Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба стверджує, що йому не дають змоги ознайомитися та підписати свідчення, які він надав Тимчасовій слідчій комісії стосовно так званої "справи ваґнерівців".

Джерело: інтерв’ю Бурби для медіа "Настоящее время"

Пряма мова: "Я розповів ТСК усе, що я знав, і все, що я припускав стосовно провалу спецоперації.

Я звертався до ТСК та її голови, але мені все ж ще не дають можливості підписати протоколи (з моїми свідченнями – ред.).

Деталі: Бурба додав, що з моменту надання свідчень вже минуло півтори місяця.

На його думку, без підпису протоколи зі свідченнями або можуть не брати до уваги взагалі, або ж фальсифікувати.

Він повторив тезу, що провал спецоперації зумовлений тим, що "деякі радники й посадовці в Офісі президента боялися зіпсувати стосунки з росіянами".

Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.

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