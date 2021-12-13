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Бурба говорит, что ему не дают ознакомиться с протоколами его показаний для ВСК

Понедельник, 13 декабря 2021, 17:57
Василий Бурба. Фото: Министерство обороны

Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба утверждает, что ему не дают возможности ознакомиться и подписать показания, которые он предоставил Временной следственной комиссии по так называемому "делу вагнеровцев".

Источник: интервью Бурбы для медиа "Настоящее время"

Прямая речь: "Я рассказал ВСК все, что я знал, и все, что я предполагал по поводу провала спецоперации.

Я обращался в ВСК и к ее председателя, но мне все же не дают возможности подписать протоколы (с моими показаниями – ред.)".

Детали: Бурба добавил, что с момента дачи показаний уже прошло полтора месяца.

По его мнению, без подписи протоколы с показаниями либо могут не принимать во внимание вообще, либо фальсифицировать.

Он повторил тезис, что провал спецоперации обусловлен тем, что "некоторые советники и чиновники в Офисе президента боялись испортить отношения с россиянами".

Справка: Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

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Предыстория:

  • В сентябре ВСК заслушала показания Бурбы, но внезапно прервала его и перенесла заседание. В конце концов, его показания члены ВСК дослушали полностью 24 сентября, но не в помещениях Верховной Рады, а в помещении Главного управления разведки.
  • 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование провала украинской спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Расследователи подтвердили наличие такой операции, а также выяснили, почему глава Офиса президента Андрей Ермак попросил перенести финальную стадию операции.
  • Временная следственная комиссия в Верховной Раде также подтвердила, что спецоперация действительно была, но народным депутатам не удалось установить, кто причастен к ее провалу.
  • На пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что глава разведывательного органа ГУР МОУ Василий Бурба "авантюрист" и хотел втянуть Украину в "иностранную спецоперацию", которая бы навредила международному положению государства.
  • Ермак 1 декабря возразил, что давал какие-либо указания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе о переносе спецоперации. Действующий начальник ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал, что глава разведки не обязан следовать указаниям или просьбам главы Офиса президента.

Темы: ВагнерразведкаРосcияВерховная Рада
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