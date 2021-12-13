Бурба говорит, что ему не дают ознакомиться с протоколами его показаний для ВСК

Бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба утверждает, что ему не дают возможности ознакомиться и подписать показания, которые он предоставил Временной следственной комиссии по так называемому "делу вагнеровцев".

Источник: интервью Бурбы для медиа "Настоящее время"

Прямая речь: "Я рассказал ВСК все, что я знал, и все, что я предполагал по поводу провала спецоперации.

Я обращался в ВСК и к ее председателя, но мне все же не дают возможности подписать протоколы (с моими показаниями – ред.)".

Детали: Бурба добавил, что с момента дачи показаний уже прошло полтора месяца.

По его мнению, без подписи протоколы с показаниями либо могут не принимать во внимание вообще, либо фальсифицировать.

Он повторил тезис, что провал спецоперации обусловлен тем, что "некоторые советники и чиновники в Офисе президента боялись испортить отношения с россиянами".

Справка: Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

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