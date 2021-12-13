Поліція розслідує інциденти з телеканалом Мураєва у двох областях
За перешкоджання роботі журналістів телеканалу "Наш" Євгенія Мураєва поліція 13 грудня повідомила про підозру трьом чоловікам у Сумах, а в Миколаєві порушила кримінальне провадження проти депутата міськради й активістів.
Джерело: повідомлення поліції в Сумській та Миколаївській областях, Детектор Медіа, Інститут масової інформації
Деталі: Поліція в Сумах повідомила двом чоловікам підозру в кримінальній статті "Перешкоджання роботі журналістів", а третьому – "Погроза або насильство стосовно журналіста". Поліція вважає, що вони причетні до нападу на оператора та журналіста телеканалу на протестній акції 30 жовтня.
У Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження проти депутата міської ради Сергія Танасова та кількох активістів. Справу порушили після заяви журналістів телеканалу за статтею "Перешкоджання роботі журналістів".
За повідомленням місцевих журналістів , в ході прямого ефіру 11 грудня біля музею підпільного руху в Миколаєві, який вів політолог Олексій Лазарєв, до знімальної групи підійшли близько десятка активістів із депутами міськради від партії "Європейська солідарність" Танасовим та Станіславом Мартіросовим.
Танасов вимагав від ведучого купляти квитки до Ростова в Росії та викликати власника телеканалу – колишнього народного депутата Євгенія Мураєва.
Згодом кілька активістів оточили Лазарєва плакатами з написами "Мураєв чорт", "Валіза – вокзал – Росія", "Твоя земля Росія". За версією місцевих журналістів, Танасов сказав Лазарєву замовкнути реплікою ""Рот свій закрий, пад*а, я б з тобою краще на фронті зустрівся, голову б тобі відстрілив"
Довідково: Телеканал "НАШ" належить колишньому народному депутату від партії "Опозиційний блок" Євгенію Мураєву.
Свого часу Мураєв був власником телеканалу "NewsOne" і членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією "Опозиційна платформа – За життя".
У жовтні 2018 року "NewsOne" купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії "За життя".
Передісторія:
- 30 жовтня в Сумах сталася сутичка між активістами "Правого сектору" та журналістами телеканалу "Наш". За версією телеканалу, активісти намагалися відібрати камеру в оператора, а потім побили репортера Максима Герасименка, який спробував захистити колегу.
- У лютому патріотично налаштовані люди пікетували "НАШ" із вимогою закрити цей телеканал. Цьому передувало блокування владою телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZiK, які юридично належать нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, але контролюються його соратником, кумом президента Росії Віктором Медведчуком.
- 4 лютого біля будівлі телеканалу "НАШ" на вулиці Жилянській у Києві сталася сутичка між молодиками й правоохоронцями.
- У квітні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала "НАШ" за показ сепаратиста і розпалювання ворожнечі, а в серпні ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу "НАШ" за трансляцію телепередачі з гостем студії – екснардепом та главою Комуністичної партії України Петром Симоненком.
- 6 грудня в ефірі цього телеканалу мер Полтави Олександр Мамай повторив тезу російської пропаганди, що на Донбасі воюють Росія та США.