Поліція розслідує інциденти з телеканалом Мураєва у двох областях

За перешкоджання роботі журналістів телеканалу "Наш" Євгенія Мураєва поліція 13 грудня повідомила про підозру трьом чоловікам у Сумах, а в Миколаєві порушила кримінальне провадження проти депутата міськради й активістів.

Джерело: повідомлення поліції в Сумській та Миколаївській областях, Детектор Медіа, Інститут масової інформації

Деталі: Поліція в Сумах повідомила двом чоловікам підозру в кримінальній статті "Перешкоджання роботі журналістів", а третьому – "Погроза або насильство стосовно журналіста". Поліція вважає, що вони причетні до нападу на оператора та журналіста телеканалу на протестній акції 30 жовтня.

У Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження проти депутата міської ради Сергія Танасова та кількох активістів. Справу порушили після заяви журналістів телеканалу за статтею "Перешкоджання роботі журналістів".

За повідомленням місцевих журналістів , в ході прямого ефіру 11 грудня біля музею підпільного руху в Миколаєві, який вів політолог Олексій Лазарєв, до знімальної групи підійшли близько десятка активістів із депутами міськради від партії "Європейська солідарність" Танасовим та Станіславом Мартіросовим.

Танасов вимагав від ведучого купляти квитки до Ростова в Росії та викликати власника телеканалу – колишнього народного депутата Євгенія Мураєва.

Згодом кілька активістів оточили Лазарєва плакатами з написами "Мураєв чорт", "Валіза – вокзал – Росія", "Твоя земля Росія". За версією місцевих журналістів, Танасов сказав Лазарєву замовкнути реплікою ""Рот свій закрий, пад*а, я б з тобою краще на фронті зустрівся, голову б тобі відстрілив"

Довідково: Телеканал "НАШ" належить колишньому народному депутату від партії "Опозиційний блок" Євгенію Мураєву.

Свого часу Мураєв був власником телеканалу "NewsOne" і членом партії "За життя" Вадима Рабіновича, яка згодом об’єдналася з партією Віктора Медведчука і стала партією "Опозиційна платформа – За життя".

У жовтні 2018 року "NewsOne" купив Тарас Козак, близький соратник Медведчука. Перед продажем телеканалу Мураєв вийшов із партії "За життя".

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