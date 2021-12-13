Полиция расследует инциденты вокруг телеканала Мураева в двух областях

За препятствование работе журналистов телеканала "Наш" Евгения Мураева полиция 13 декабря сообщила о подозрении трем мужчинам в Сумах, а в Николаеве возбудила уголовное производство против депутата горсовета и активистов.

Источник: сообщения полиции в Сумской и Николаевской областях, Детектор Медиа, Институт массовой информации

Детали: Полиция в Сумах сообщила двоим мужчинам о подозрении по уголовной статье "Препятствование работе журналистов", а третьему – "Угроза или насилие в отношении журналиста". Полиция считает, что они причастны к нападению на оператора и журналиста телеканала на акции протеста 30 октября.

В Николаеве полиция возбудила уголовное производство против депутата городского совета Сергея Танасова и нескольких активистов. Дело было возбуждено после заявления журналистов телеканала по статье "Препятствование работе журналистов".

По сообщению местных журналистов, в ходе прямого эфира возле музея подпольного движения в Николаеве, которое вел политолог Алексей Лазарев, к съемочной группе около десятка активистов с депутатами горсовета от партии "Европейская солидарность" Танасовым и Станиславом Мартиросовым.

Танасов требовал от ведущего покупать билеты в Ростов в Россию и вызвать владельца телеканала – бывшего народного депутата Евгения Мураева.

Впоследствии несколько активистов окружили Лазарева плакатами с надписями "Мураев чёрт", "Чемодан – вокзал – Россия", "Твоя земля Россия". По версии местных журналистов, Танасов сказал Лазареву замолчать репликой "Рот свой закрой, пад*а, я бы с тобой лучше на фронте встретился, голову бы тебе отстрелил".

Справка: Телеканал "НАШ" принадлежит бывшему народному депутату от партии "Оппозиционный блок" Евгению Мураеву.

В свое время Мураев был владельцем телеканала NewsOne и членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, впоследствии объединившейся с партией Виктора Медведчука и ставшей партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

В октябре 2018 года NewsOne купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За жизнь".

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