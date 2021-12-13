Полиция расследует инциденты вокруг телеканала Мураева в двух областях
За препятствование работе журналистов телеканала "Наш" Евгения Мураева полиция 13 декабря сообщила о подозрении трем мужчинам в Сумах, а в Николаеве возбудила уголовное производство против депутата горсовета и активистов.
Источник: сообщения полиции в Сумской и Николаевской областях, Детектор Медиа, Институт массовой информации
Детали: Полиция в Сумах сообщила двоим мужчинам о подозрении по уголовной статье "Препятствование работе журналистов", а третьему – "Угроза или насилие в отношении журналиста". Полиция считает, что они причастны к нападению на оператора и журналиста телеканала на акции протеста 30 октября.
В Николаеве полиция возбудила уголовное производство против депутата городского совета Сергея Танасова и нескольких активистов. Дело было возбуждено после заявления журналистов телеканала по статье "Препятствование работе журналистов".
По сообщению местных журналистов, в ходе прямого эфира возле музея подпольного движения в Николаеве, которое вел политолог Алексей Лазарев, к съемочной группе около десятка активистов с депутатами горсовета от партии "Европейская солидарность" Танасовым и Станиславом Мартиросовым.
Танасов требовал от ведущего покупать билеты в Ростов в Россию и вызвать владельца телеканала – бывшего народного депутата Евгения Мураева.
Впоследствии несколько активистов окружили Лазарева плакатами с надписями "Мураев чёрт", "Чемодан – вокзал – Россия", "Твоя земля Россия". По версии местных журналистов, Танасов сказал Лазареву замолчать репликой "Рот свой закрой, пад*а, я бы с тобой лучше на фронте встретился, голову бы тебе отстрелил".
Справка: Телеканал "НАШ" принадлежит бывшему народному депутату от партии "Оппозиционный блок" Евгению Мураеву.
В свое время Мураев был владельцем телеканала NewsOne и членом партии "За жизнь" Вадима Рабиновича, впоследствии объединившейся с партией Виктора Медведчука и ставшей партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".
В октябре 2018 года NewsOne купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии "За жизнь".
Предыстория:
- 30 октября в Сумах произошла потасовка между активистами "Правого сектора" и журналистами телеканала "Наш". По версии телеканала, активисты пытались отобрать камеру у оператора, а затем избили репортера Максима Герасименко, пытавшегося защитить коллегу.
- В феврале патриотически настроенные люди пикетировали НАШ с требованием закрыть этот телеканал. Этому предшествовало блокирование властями телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, юридически принадлежащих нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку, но контролируемых его соратником, кумом президента России Виктором Медведчуком.
- 4 февраля у здания телеканала "НАШ" на улице Жилянской в Киеве произошла стычка между молодыми людьми и правоохранителями.
- В апреле Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал "НАШ" за показ сепаратиста и разжигание вражды, а в августе принял решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "НАШ" за трансляцию телепередачи с гостем студии – экс-нардепом и главой Коммунистической Петром Симоненко.