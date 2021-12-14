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Головні новини понеділка і ночі: ліки за "ковідну тисячу", рейтинг партій

Вівторок, 14 грудня 2021, 07:00
Головні новини понеділка і ночі: ліки за ковідну тисячу, рейтинг партій
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На тисячу за вакцинацію можна буде купити ліки; у грудневому рейтингу дві партії "штовхаються ліктями" за перше місце.

Про тисячу за вакцинацію

Президент Володимир Зеленський повідомив, що повністю вакциновані українці віком від 60 років у січні зможуть витратити тисячу, яку даватимуть за вакцинацію, на ліки.

Про ретинг партій

Станом на початок грудня в рейтингу політичних партій "Європейська солідарність" та "Слуга народу" умовно ділять перші дві сходинки.

Соціологи пояснюють, що різниця в підтримці цих партій – у межах статистичної похибки, тобто формально за результатами нинішнього опитування ці партії з приблизно однаковою підтримкою "ділять" перше-друге місце.

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Українська правда

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Теми: коронавірусгрошіпартії
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