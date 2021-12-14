Главные новости понедельника и ночи: лекарства за "ковидную тысячу", рейтинг партий

На тысячу за вакцинацию можно будет купить лекарства; в декабрьском рейтинге две партии "толкаются локтями" за первое место.

О тысяче за вакцинацию

Президент Владимир Зеленский сообщил, что полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет в январе смогут потратить тысячу, которую будут давать за вакцинацию, на лекарства.

О рейтинге партий

На начало декабря в рейтинге политических партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа" условно делят первые две строчки.

Социологи объясняют, что разница в поддержке этих партий – в рамках статистической погрешности, то есть формально по результатам нынешнего опроса эти партии с примерно одинаковой поддержкой делят первое-второе место.

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