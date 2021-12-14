Безугла відповіла на закид: У Бурби вже немає допуску до держтаємниці

Голова ТСК ВР щодо зриву операції "Вагнер" Мар’яна Безугла відповіла на закид колишнього начальника ГУР Василя Бурби про те, що йому не дали підписати протокол і пояснила, що процедура заслуховування ТСК цього не передбачає.

Джерело: коментар Безуглої "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Процедура заслуховування не передбачає оформлення протоколів свідків, це перше. Безпосередньо на засіданні відбувалося фіксування його свідчень. Фактично, велася стенограма засідання, але протокол самого засідання є цілком таємним. У пана Бурби вже немає допуску до державної таємниці".

Деталі: За словами нардепки, протокол засідання є таємним, а Бурба вже не має доступу до держтаємниці.

Безугла пояснила, що протокол засідання, до якого входять доповіді всіх свідків та надані матеріали, має гриф "цілком таємно" і вона не має повноважень надавати доступ до нього, "цим займається Служба безпеки України для осіб, які перебувають на посадах".

Водночас, за її словами, свідчення Бурби зафіксовані відповідно до правил ведення стенограм: "Вони є надбанням парламенту, тобто перебувають у архівах парламенту".

Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.

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