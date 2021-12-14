Безугла відповіла на закид: У Бурби вже немає допуску до держтаємниці
Голова ТСК ВР щодо зриву операції "Вагнер" Мар’яна Безугла відповіла на закид колишнього начальника ГУР Василя Бурби про те, що йому не дали підписати протокол і пояснила, що процедура заслуховування ТСК цього не передбачає.
Джерело: коментар Безуглої "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Процедура заслуховування не передбачає оформлення протоколів свідків, це перше. Безпосередньо на засіданні відбувалося фіксування його свідчень. Фактично, велася стенограма засідання, але протокол самого засідання є цілком таємним. У пана Бурби вже немає допуску до державної таємниці".
Деталі: За словами нардепки, протокол засідання є таємним, а Бурба вже не має доступу до держтаємниці.
Безугла пояснила, що протокол засідання, до якого входять доповіді всіх свідків та надані матеріали, має гриф "цілком таємно" і вона не має повноважень надавати доступ до нього, "цим займається Служба безпеки України для осіб, які перебувають на посадах".
Водночас, за її словами, свідчення Бурби зафіксовані відповідно до правил ведення стенограм: "Вони є надбанням парламенту, тобто перебувають у архівах парламенту".
Довідково: Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року.
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Передісторія:
- 13 грудня колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що йому не дають змоги ознайомитися та підписати свідчення, які він надав Тимчасовій слідчій комісії стосовно так званої "справи вагнерівців".
- У вересні ТСК заслухала свідчення Бурби, але раптово перервала його та перенесла засідання. Зрештою його свідчення члени ТСК дослухали повністю 24 вересня, але не в приміщеннях Верховної Ради, а в приміщенні Головного управління розвідки.
- 17 листопада міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє розслідування провалу української спецоперації із затримання бійців російської приватної військової компанії "Ваґнер". Розслідучі підтвердило наявність такої операції, а також з'ясували, чому голова Офісу президента Андрій Єрмак попросив перенести фінальну стадію операції.
- Згодом, Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді також підтвердила, що спецоперація була, але народним депутатам не вдалося встановити, хто причетний до її провалу.
- На пресконференції 26 листопада президент Володимир Зеленський сказав, що очільник розвідувального органу ГУР МОР Василь Бурба "авантюрист" і хотів втягнути Україну до іноземної спецоперації, яка би нашкодила міжнародному становищу держави.
- Єрмак 1 грудня заперечив, що давав будь-які вказівки колишньому начальнику ГУР МО Василю Бурбі про перенесення спецоперації. Чинний начальник ГУР МО Кирило Буданов прокоментував, що глава розвідки не зобов'язаний виконувати вказівки чи прохання глави Офісу президента.