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Безуглая ответила на упрек: У Бурбы уже нет допуска к гостайне

Вторник, 14 декабря 2021, 17:02

Глава ВСК ВР по срыву операции "Вагнер" Марьяна Безугла ответила на упрек бывшего начальника ГУР Василия Бурбы о том, что ему не дали подписать протокол и объяснила, что процедура заслушивания ВСК этого не предусматривает.

Источник: комментарий Безуглой "Радио Свобода"

Прямая речь: "Процедура заслушивания не предусматривает оформление протоколов свидетелей, это первое. Непосредственно на заседании происходило фиксирование его показаний. Фактически, велась стенограмма заседания, но протокол самого заседания полностью тайный. У господина Бурбы уже нет допуска к государственной тайне".

Детали: По словам нардепа, протокол заседания тайный, а Бурба уже не имеет доступа к гостайне.

Безугла пояснила, что протокол заседания, в который входят доклады всех свидетелей и предоставленные материалы, имеют гриф "совершенно секретно" и он не имеет полномочий предоставлять доступ к нему, "этим занимается Служба безопасности Украины для лиц, находящихся на должностях".

В то же время, по ее словам, показания Бурбы зафиксированы в соответствии с правилами ведения стенограмм: "Они являются достоянием парламента, то есть находятся в архивах парламента".

Справка: Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

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Предыстория:

  • 13 декабря бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба заявил, что ему не дают возможности ознакомиться и подписать показания, которые он предоставил Временной следственной комиссии по так называемому "делу вагнеровцев".
  • В сентябре ВСК заслушала показания Бурбы, но внезапно прервала его и перенесла заседание. В конце концов, его показания члены ВСК дослушали полностью 24 сентября, но не в помещениях Верховной Рады, а в помещении Главного управления разведки.
  • 17 ноября международная группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала свое расследование провала украинской спецоперации по задержанию бойцов российской частной военной компании "Вагнер". Расследователи подтвердили наличие такой операции, а также выяснили, почему глава Офиса президента Андрей Ермак попросил перенести финальную стадию операции.
  • Временная следственная комиссия в Верховной Раде также подтвердила, что спецоперация действительно была, но народным депутатам не удалось установить, кто причастен к ее провалу.
  • На пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что глава разведывательного органа ГУР МОУ Василий Бурба "авантюрист" и хотел втянуть Украину в "иностранную спецоперацию", которая бы навредила международному положению государства.
  • Ермак 1 декабря возразил, что давал какие-либо указания бывшему начальнику ГУР МО Василию Бурбе о переносе спецоперации. Действующий начальник ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал, что глава разведки не обязан следовать указаниям или просьбам главы Офиса президента.

Украинская правда
Темы: ВагнерВерховная Радаразведка
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