Безуглая ответила на упрек: У Бурбы уже нет допуска к гостайне

Глава ВСК ВР по срыву операции "Вагнер" Марьяна Безугла ответила на упрек бывшего начальника ГУР Василия Бурбы о том, что ему не дали подписать протокол и объяснила, что процедура заслушивания ВСК этого не предусматривает.

Источник: комментарий Безуглой "Радио Свобода"

Прямая речь: "Процедура заслушивания не предусматривает оформление протоколов свидетелей, это первое. Непосредственно на заседании происходило фиксирование его показаний. Фактически, велась стенограмма заседания, но протокол самого заседания полностью тайный. У господина Бурбы уже нет допуска к государственной тайне".

Детали: По словам нардепа, протокол заседания тайный, а Бурба уже не имеет доступа к гостайне.

Безугла пояснила, что протокол заседания, в который входят доклады всех свидетелей и предоставленные материалы, имеют гриф "совершенно секретно" и он не имеет полномочий предоставлять доступ к нему, "этим занимается Служба безопасности Украины для лиц, находящихся на должностях".

В то же время, по ее словам, показания Бурбы зафиксированы в соответствии с правилами ведения стенограмм: "Они являются достоянием парламента, то есть находятся в архивах парламента".

Справка: Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

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