Родину Гогілашвілі охороняють працівники "Альфи" СБУ – ЗМІ

Скриншот відео журналістів, на якому видно як із броньованого автомобіля виходить син Гогілашвілі

Журналісти-розслідувачі встановили, що родину звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі охороняють співробітники спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.

Джерело: розслідування Bihus Info

Деталі: У листопаді журналісти видання зафіксували, як до КВЦ "Парковий", коли там тривало засідання фракції "Слуга народу", приїхав броньований автомобіль Chevrolet Suburban. Номерні знаки на автівці перебувають на балансі на Службу безпеки.

За версією журналістів, з автомобіля вийшов чоловік та неповнолітній хлопчик. Джерела журналістів у правоохоронних органах вказали, що чоловік з броньованого автомобіля є співробітником спецпідрозділу "Альфа" СБУ.

Згодом було видно, що хлопчик з КВЦ "Парковий" сідав уже в сіру автівку Mazda із жінкою. Номерні знаки належать Марії Левченко – дружині Гогілашвілі та секретарці президента Володимира Зеленського.

Журналісти надіслали запит до СБУ стосовно охорони родини Гогілашвілі-Левченко спецпідрозділом "Альфа". У відповідь пресслужба СБУ непрямо підтвердила, що родині Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

Дослівно: "У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною.

Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі".

Деталі: Джерело авторів розслідування в правоохоронних органах підтвердило, що родині Левченко й Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

Ані Левченко, ані Гогілашвілі на звернення журналістів не відповіли.

Згідно з законодавством, заступнику міністра та помічниці президента не передбачено захист у вигляді охорони спецслужби.

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