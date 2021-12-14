Семью Гогилашвили охраняют работники "Альфы" СБУ – СМИ

Скриншот видео журналистов, на котором видно как из бронированного автомобился выходит мальчик

Журналисты-расследователи установили, что семью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности.

Источник: расследование Bihus Info

Детали: В ноябре журналисты издания зафиксировали, как в КВЦ "Парковый", когда там проходило заседание фракции "Слуга народа", подъехал бронированный автомобиль Chevrolet Suburban. Номерные знаки на автомобиле находятся на балансе Службы безопасности.

По версии журналистов, из автомобиля вышел мужчина и несовершеннолетний мальчик. Источники журналистов в правоохранительных органах указали, что мужчина из бронированного автомобиля является сотрудником спецподразделения "Альфа" СБУ.

Впоследствии было видно, что мальчик из КВЦ "Парковый" садился уже в серый автомобиль Mazda с женщиной. Номерные знаки принадлежат Марии Левченко – жене Гогилашвили и секретарше президента Владимира Зеленского.

Журналисты направили запрос в СБУ по поводу охраны семьи Гогилашвили-Левченко спецподразделением "Альфа". В ответ пресс-служба СБУ косвенно подтвердила, что семье Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

Дословно: "В ответ на ваш запрос указываем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе".

Детали: Источник авторов расследования в правоохранительных органах подтвердил, что семье Левченко и Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

Ни Левченко, ни Гогилашвили на обращение журналистов не ответили.

Согласно законодательству, заместителю министра и помощнице президента не предусмотрена защита в виде охраны спецслужбы.

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