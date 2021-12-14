Семью Гогилашвили охраняют работники "Альфы" СБУ – СМИ
Журналисты-расследователи установили, что семью уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили охраняют сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности.
Источник: расследование Bihus Info
Детали: В ноябре журналисты издания зафиксировали, как в КВЦ "Парковый", когда там проходило заседание фракции "Слуга народа", подъехал бронированный автомобиль Chevrolet Suburban. Номерные знаки на автомобиле находятся на балансе Службы безопасности.
По версии журналистов, из автомобиля вышел мужчина и несовершеннолетний мальчик. Источники журналистов в правоохранительных органах указали, что мужчина из бронированного автомобиля является сотрудником спецподразделения "Альфа" СБУ.
Впоследствии было видно, что мальчик из КВЦ "Парковый" садился уже в серый автомобиль Mazda с женщиной. Номерные знаки принадлежат Марии Левченко – жене Гогилашвили и секретарше президента Владимира Зеленского.
Журналисты направили запрос в СБУ по поводу охраны семьи Гогилашвили-Левченко спецподразделением "Альфа". В ответ пресс-служба СБУ косвенно подтвердила, что семье Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.
Дословно: "В ответ на ваш запрос указываем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной.
Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и способом, определенным законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей, в том числе".
Детали: Источник авторов расследования в правоохранительных органах подтвердил, что семье Левченко и Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.
Ни Левченко, ни Гогилашвили на обращение журналистов не ответили.
Согласно законодательству, заместителю министра и помощнице президента не предусмотрена защита в виде охраны спецслужбы.
Предыстория:
- 11 декабря заместитель министра внутренних дел устроил скандал на блокпосту на Донбассе, щеголяя своим статусом высокопоставленного чиновника. Вечером он извинился за "чрезмерную эмоциональность".
- На следующий день полицейские прислали журналисту "Украинской правды" видеозапись из нагрудной камеры полицейского инспектора, где Гогилашвили обругал полицейских и угрожал им "неурядицами" уже в другом инциденте в Киеве.
- 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Зеленского.
- Журналисты-расследователи нашли доказательства, что у Гогилашвили есть гражданство РФ.