Справа Стерненка: після сутичок суд заслухав прокурора, 3 свідків і пішов на перерву

Суд щодо Сергія Стерненка завершив розгляд справи до ранку 15 червня.

Джерело: трансляція суду

Деталі: Під час засідання у п’ятницю суд встиг заслухати прокурора та трьох свідків захисту – депутатів, які беруть участь у тимчасовій слідчій комісії з нападів на активістів. Зокрема, депутатка Соломія Бобровська розповіла, що під час роботи ТСК відзначила політизацію справи Стерненка з приходом на посаду генпрокурора Ірини Венедіктової. За словами депутатки, до її призначення "не стояло питання вручення Стерненку підозру за вбивство".

Прокурор зачитав фабулу справи. За версією слідства, Стерненко спершу захищався від нападників, а потім, коли ті почали тікати, наздогнав одного з них і завдав смертельного удару ножем. Стерненко нібито зробив це "будучи обуреним нападом" і "на ґрунті раптово виниклої неприязні".

Крім того, слідство вважає, що активіст сам собі поранив руку, щоб уникнути покарання та імітувати самооборону.

Також правоохоронці вважають холодною зброєю ніж активіста. Хоча він сам це заперечує.

Стерненко під час засідання також звернув увагу на можливу невідповідність у словах прокурора та матеріалах справи. Зокрема, слідство стверджує, що активіст постійно тримав ніж у правій руці. А на одному з малюнків у матеріалах справи нібито зазначене нанесення ударів ножем у лівій руці.

Під час засідання захист також заявляв відвід судді і прокурору, однак їх не задовольнили. По суті адвокати Стерненка ще не виступали.

До цього під судом стались сутички між підтримкою активіста та правоохоронцями. Люди намагались зайти всередину, однак поліція та судова охорона їх не пускала. Тоді почалася штовханина.

Зрештою, депутати від партії "Голос" домовились із поліцією про частковий допуск людей до суду, і сутичку вдалось зупинити. Загалом на підтримку Стерненка зібралось близько 250 осіб.

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