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Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа

Середа, 15 грудня 2021, 22:19
Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа
Давид Арахамія. Фото: сайт партії "СЛуга народу"

На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, проти звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі треба порушувати провадження, якщо встановлять факт погроз поліцейським.

Джерело: трансляція ефіру телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи".

Деталі: Арахамія наполягає, що Гогілашвілі уже звільнили через його вчинки. 

Арахамія також прокоментував тези про наявність у Гогілашвілі російського громадянства. За його даними, паспорту РФ – немає, але додав, що не хоче "брати відповідальність за ці слова, бо хтось має це перевірити".

Передісторія:

  • 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту на Донбасі, хизуючись своїм статусом високопосадовця. Увечері він вибачився за "надмірну емоційність".
  • Наступного дня поліцейські надіслали журналістові "Української правди" відеозапис із нагрудної камери поліцейського інспектора, де Гогілашвілі облаяв поліцейських і погрожував їм "негараздами" уже в іншому інциденті в Києві.
  • 13 грудня Кабінет міністрів звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра після прохання президента Зеленського.
  • Журналісти-розслідувачі знайшли докази, що у Гогілашвілі є російське громадянство.
  • 14 грудня видання Bihus Info опублікувало розслідування, що родину Гогілашвілі, включно з його неповнолітнім сином, охороняє державна охорона спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяСлуга народускандалМВС
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