Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа
Середа, 15 грудня 2021, 23:19
На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, проти звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі треба порушувати провадження, якщо встановлять факт погроз поліцейським.
Джерело: трансляція ефіру телеканалу "Рада"
Пряма мова: "Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи".
Деталі: Арахамія наполягає, що Гогілашвілі уже звільнили через його вчинки.
Арахамія також прокоментував тези про наявність у Гогілашвілі російського громадянства. За його даними, паспорту РФ – немає, але додав, що не хоче "брати відповідальність за ці слова, бо хтось має це перевірити".
Передісторія:
- 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту на Донбасі, хизуючись своїм статусом високопосадовця. Увечері він вибачився за "надмірну емоційність".
- Наступного дня поліцейські надіслали журналістові "Української правди" відеозапис із нагрудної камери поліцейського інспектора, де Гогілашвілі облаяв поліцейських і погрожував їм "негараздами" уже в іншому інциденті в Києві.
- 13 грудня Кабінет міністрів звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра після прохання президента Зеленського.
- Журналісти-розслідувачі знайшли докази, що у Гогілашвілі є російське громадянство.
- 14 грудня видання Bihus Info опублікувало розслідування, що родину Гогілашвілі, включно з його неповнолітнім сином, охороняє державна охорона спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.
Денис Карловський, УП