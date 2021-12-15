Арахамія про Гогілашвілі: Якщо були погрози, має бути порушена справа

На думку голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, проти звільненого заступника міністра внутрішніх справ Олександром Гогілашвілі треба порушувати провадження, якщо встановлять факт погроз поліцейським.

Джерело: трансляція ефіру телеканалу "Рада"

Пряма мова: "Якщо там є погрози, звичайно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи".

Деталі: Арахамія наполягає, що Гогілашвілі уже звільнили через його вчинки.

Арахамія також прокоментував тези про наявність у Гогілашвілі російського громадянства. За його даними, паспорту РФ – немає, але додав, що не хоче "брати відповідальність за ці слова, бо хтось має це перевірити".

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