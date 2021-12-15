Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело
Среда, 15 декабря 2021, 23:19
По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, против уволенного заместителя министра внутренних дел Александром Гогилашвили нужно нарушать производство, если установят факт угроз полицейским.
Источник: трансляция эфира телеканала "Рада"
Прямая речь: "Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы".
Детали: Арахамия подчеркнул, что Гогилашвили уже уволили из-за его поступков.
Арахамия также прокомментировала тезисы о наличии в Гогилашвили российского гражданства. По его данным, паспорта РФ – нет, но добавил, что не хочет "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".
Предыстория:
- 11 декабря заместитель министра внутренних дел устроил скандал на блокпосту на Донбассе, щеголяя своим статусом высокопоставленного чиновника. Вечером он извинился за "чрезмерную эмоциональность".
- На следующий день полицейские прислали журналисту "Украинской правды" видеозапись из нагрудной камеры полицейского инспектора, где Гогилашвили обругал полицейских и угрожал им "неурядицами" уже в другом инциденте в Киеве.
- 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Зеленского.
- Журналисты-расследователи нашли доказательства, что у Гогилашвили есть гражданство РФ.
- 14 декабря издание Bihus Info опубликовали расследование, что семью Гогилашвили, включительно с его малолетним сыном, охраняю сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.
Денис Карловский, УП