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Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело

Среда, 15 декабря 2021, 23:19
Давид Арахамия. Фото: сайт партии "Слуга народа"

По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, против уволенного заместителя министра внутренних дел Александром Гогилашвили нужно нарушать производство, если установят факт угроз полицейским.

Источник: трансляция эфира телеканала "Рада"

Прямая речь: "Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы".

Детали: Арахамия подчеркнул, что Гогилашвили уже уволили из-за его поступков.

Арахамия также прокомментировала тезисы о наличии в Гогилашвили российского гражданства. По его данным, паспорта РФ – нет, но добавил, что не хочет "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".

Предыстория:

  • 11 декабря заместитель министра внутренних дел устроил скандал на блокпосту на Донбассе, щеголяя своим статусом высокопоставленного чиновника. Вечером он извинился за "чрезмерную эмоциональность".
  • На следующий день полицейские прислали журналисту "Украинской правды" видеозапись из нагрудной камеры полицейского инспектора, где Гогилашвили обругал полицейских и угрожал им "неурядицами" уже в другом инциденте в Киеве.
  • 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Зеленского.
  • Журналисты-расследователи нашли доказательства, что у Гогилашвили есть гражданство РФ.
  • 14 декабря издание Bihus Info опубликовали расследование, что семью Гогилашвили, включительно с его малолетним сыном, охраняю сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

Денис Карловский, УП
Темы: Арахамия Слуга народаскандалМВД
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