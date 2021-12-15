Арахамия о Гогилашвили: Если были угрозы, должно быть возбуждено дело

По мнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, против уволенного заместителя министра внутренних дел Александром Гогилашвили нужно нарушать производство, если установят факт угроз полицейским.

Источник: трансляция эфира телеканала "Рада"

Прямая речь: "Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы".

Детали: Арахамия подчеркнул, что Гогилашвили уже уволили из-за его поступков.

Арахамия также прокомментировала тезисы о наличии в Гогилашвили российского гражданства. По его данным, паспорта РФ – нет, но добавил, что не хочет "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".

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