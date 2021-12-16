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Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі

Четвер, 16 грудня 2021, 19:50
Новини 16 грудня: Україна та НАТО, присутність російських військ на Донбасі
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг. Фото: Офіс президента України

Кулеба розповів, що у Столтенберга запитали рік, коли Україна стане членом НАТО; суд у Росії вперше надав докази присутності російських солдат на окупованому Донбасі — актуальні новини 16 грудня.

Про Україну та НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про деталі зустрічі президента Володимира Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 16 грудня в Брюсселі. 

"Там все було дуже добре, позитивно. Єдиний недолік, скажу чесно: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали. Хоча ми запитували", - зазначив міністр. Проте він наголосив, що у НАТО категорично відкидають втручання Росії у переговори щодо цього питання. 

Також президент Володимир Зеленський наголосив, що у випадку повномасштабної війни з Росією НАТО не винне Україні нічого, але разом із тим Україна є форпостом, навіть не маючи членства в Альянсі.

Про російський суд

Російський суд розкрив інформацію про постачання продовольства російської армії, розташованої на Сході України. Таким чином суд підтвердив те, що офіційна Москва завжди заперечувала, — присутність російських солдатів на окупованому Донбасі.

У Путіна назвали це "напевно помилкою" та в черговий раз заявили, що "ніяких збройних сил РФ на території самопроголошених республік не було та немає".

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Українська правда
Теми: НАТОЗеленськийРосіяДонбассуд
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