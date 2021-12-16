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Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе

Четверг, 16 декабря 2021, 19:50
Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: Офис президента Украины

Кулеба рассказал, что Столтенберг спросил год, когда Украина станет членом НАТО; суд в России впервые предоставил доказательства присутствия российских солдат на оккупированном Донбассе - актуальные новости 16 декабря.

Об Украине и НАТО

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о деталях встречи президента Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 16 декабря в Брюсселе.

"Там все было очень хорошо, положительно. Единственный недостаток, скажу честно: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – отметил министр. Однако он подчеркнул, что в НАТО категорически отвергают вмешательство России в переговоры по этому вопросу.

Также президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае полномасштабной войны с Россией НАТО не должно Украине ничего, но вместе с тем Украина является форпостом, даже не имея членства в Альянсе.

О российском суде

Российский суд раскрыл информацию о поставках продовольствия русской армии, расположенной на Востоке Украины. Таким образом, суд подтвердил то, что официальная Москва всегда отрицала, — присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе.

У Путина назвали это "наверняка ошибкой" и в очередной раз заявили, что "никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет".

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Украинская правда

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Темы: НАТОЗеленскийРосcияДонбасссуд
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