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Кум Путіна Медведчук не зміг вийти з-під домашнього арешту в одній зі справ

П'ятниця, 17 грудня 2021, 15:34
Віктор Медведчук. Фото з Facebook Рената Кузьміна

Київський апеляційний суд залишив народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом у справі щодо сприяння постачанню вугілля з окупованих територій.

Джерело: Укрінформ з посиланням на рішення колегії суддів від 17 грудня

Пряма мова прессекратаря Київського апеляційного суду Тетяни Геведзе: "Суд залишив апеляційні скарги прокуратури і сторони захисту без задоволення, а рішення першої інстанції від 12 жовтня – без змін".

Деталі: 8 жовтня Медведчуку оголосили другу підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

12 жовтня суд відправ Медведчука під домашній арешт у цій справі. Обвинувачення тоді клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень і планувало оскаржувати це рішення. 

Передісторія:

  • Нардепу від партії "Опозиційна платформа – За життя" й куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку висунуто дві підозри: у державній зраді Україні, пов'язаній із видобутком нафти й газу в Чорному морі у змові з окупантами Криму, та у держзраді, пов'язаній із домовленостями про постачання вугілля з окупованих територій Донбасу (ОРДЛО).  
  • 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала Медведчуку підозру у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Правоохоронці підозрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. Також у 2020 році Медведчук передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.
  • За цією справою Медведчука відправили під домашній арешт. На затримання його поплічника нардепа Тараса Козака Служба безпеки України отримала дозвіл суду.

Теми: Медведчуксуд


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