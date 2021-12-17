Кум Путіна Медведчук не зміг вийти з-під домашнього арешту в одній зі справ

Київський апеляційний суд залишив народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука під цілодобовим домашнім арештом у справі щодо сприяння постачанню вугілля з окупованих територій.

Джерело: Укрінформ з посиланням на рішення колегії суддів від 17 грудня

Пряма мова прессекратаря Київського апеляційного суду Тетяни Геведзе: "Суд залишив апеляційні скарги прокуратури і сторони захисту без задоволення, а рішення першої інстанції від 12 жовтня – без змін".

Деталі: 8 жовтня Медведчуку оголосили другу підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

12 жовтня суд відправ Медведчука під домашній арешт у цій справі. Обвинувачення тоді клопотало про арешт з альтернативою застави в 1 мільярд гривень і планувало оскаржувати це рішення.

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