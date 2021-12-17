Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кум Путина Медведчук не смог выйти из-под домашнего ареста в одном из дел

Пятница, 17 декабря 2021, 14:34
Кум Путина Медведчук не смог выйти из-под домашнего ареста в одном из дел
Виктор Медведчук. Фото с Facebook Рената Кузьмина

Киевский апелляционный суд оставил народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом по делу о содействии поставкам угля из оккупированных территорий.

Источник: Укринформ со ссылкой на решение коллегии судей от 17 декабря

Прямая речь пресс-секретаря Киевского апелляционного суда Татьяны Геведзе: "Суд оставил апелляционные жалобы прокуратуры и стороны защиты без удовлетворения, а решение первой инстанции от 12 октября – без изменений".

Детали: 8 октября Медведчуку объявили ​​второе подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.

12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест по этому делу. Тогда обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен и планировало обжаловать это решение.

Предыстория: 

  • Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
  • 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
  • По этому делу Медведчука отправили под домашний арест. На задержание его подельника нардепа Тараса Козака Служба безопасности Украины получила разрешение суда.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Медведчуксуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Медведчук
ГБР передало ВСУ арестованные авто родственников Медведчука и Козака на 1 млн долларов
Медведчука лишили статуса академика
Медведчука лишили права заниматься адвокатской деятельностью
Последние новости
19:45
Россияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
Все новости...
Реклама: