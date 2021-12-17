Кум Путина Медведчук не смог выйти из-под домашнего ареста в одном из дел
Киевский апелляционный суд оставил народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом по делу о содействии поставкам угля из оккупированных территорий.
Источник: Укринформ со ссылкой на решение коллегии судей от 17 декабря
Прямая речь пресс-секретаря Киевского апелляционного суда Татьяны Геведзе: "Суд оставил апелляционные жалобы прокуратуры и стороны защиты без удовлетворения, а решение первой инстанции от 12 октября – без изменений".
Детали: 8 октября Медведчуку объявили второе подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.
12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест по этому делу. Тогда обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен и планировало обжаловать это решение.
Предыстория:
- Нардепу от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и куму Владимира Путина Виктору Медведчуку выдвинуты два подозрения: в государственной измене Украине, связанной с добычей нефти и газа в Черном море в сговоре с оккупантами Крыма, и в госизмене, связанной с договоренностями о поставках угля с оккупированных территорий Донбасса (ОРДЛО).
- 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.
- По этому делу Медведчука отправили под домашний арест. На задержание его подельника нардепа Тараса Козака Служба безопасности Украины получила разрешение суда.