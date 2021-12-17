Кум Путина Медведчук не смог выйти из-под домашнего ареста в одном из дел

Киевский апелляционный суд оставил народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука под круглосуточным домашним арестом по делу о содействии поставкам угля из оккупированных территорий.

Источник: Укринформ со ссылкой на решение коллегии судей от 17 декабря

Прямая речь пресс-секретаря Киевского апелляционного суда Татьяны Геведзе: "Суд оставил апелляционные жалобы прокуратуры и стороны защиты без удовлетворения, а решение первой инстанции от 12 октября – без изменений".

Детали: 8 октября Медведчуку объявили ​​второе подозрение – о государственной измене и содействии деятельности террористической организации путем организации поставок угля из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию Украины.

12 октября суд отправил Медведчука под домашний арест по этому делу. Тогда обвинение ходатайствовало об аресте с альтернативой залога в 1 миллиард гривен и планировало обжаловать это решение.

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