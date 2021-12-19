Делегація Конгресу США відвідала Україну

Делегація Конгресу США відвідала Київ для обговорення військового нарощування Росії.

Джерело: посольство США в Україні

Дослівно: "Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва".

Деталі: Зазначається, що Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.

"Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - повідомили в посольстві.

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