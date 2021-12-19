Делегація Конгресу США відвідала Україну
Делегація Конгресу США відвідала Київ для обговорення військового нарощування Росії.
Джерело: посольство США в Україні
Дослівно: "Представник Конгресу США Джейсон Кроу очолив делегацію Конгресу, яка відвідала Київ, щоб обговорити російське агресивне військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва".
Деталі: Зазначається, що Кроу разом з його колегами, представниками Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.
"Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", - повідомили в посольстві.
Передісторія:
- Із кінця жовтня західні ЗМІ повідомляють про загрозу вторгнення РФ в Україні: The Washington Post писало про зосередження військ Politico показало супутникові знімки від 1 листопада, на яких видно розміщення техніки біля кордонів, 20 листопада свої докази підготовки в Росії вторгнення оприлюднило New York Times.
- Крім того, західна розвідка припускала "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії цієї зими, а українська розвідка розглядає як найбільш імовірний час для військової ескалації кінець січня.
- 7 грудня відбулися переговори президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна, яку здебільшого стосувалися України. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО.
- 17 грудня НАТО отримала від Росії письмові пропозиції про надання "гарантії безпеки" про нерозширення альянсу. Україна теж висунула свої вимоги у відповідь на шантаж Кремля. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не піде на жодні компроміси щодо права України обирати членство в НАТО попри вимоги Росії.
- На думку президента Володимира Зеленського, перемовини лідерів США і Росії не вплинули суттєво на ескалацію, адже кількість російських військ не зменшилася. У НАТО також не бачать ознак сповільнення нарощування Росією військових сил поблизу кордонів України.