Делегация Конгресса США посетила Украину

Делегация Конгресса США посетила Киев для обсуждения военного наращивания России.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства".

Детали: Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", - сообщили в посольстве.

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