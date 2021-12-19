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Делегация Конгресса США посетила Украину

Воскресенье, 19 декабря 2021, 18:14
Делегация Конгресса США посетила Украину
фото посольства США

Делегация Конгресса США посетила Киев для обсуждения военного наращивания России.

Источник: посольство США в Украине

Дословно: "Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства".

Детали: Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории.

"Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержании жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России на суверенную украинскую территорию", - сообщили в посольстве.

Предыстория:

  • С конца октября западные СМИ сообщают об угрозе вторжения РФ в Украине: The Washington Post писало о сосредоточении войск, а Politico показало спутниковые снимки от 1 ноября, на которых видны размещения техники у границ, 20 ноября свои доказательства подготовки в России вторжение обнародовало New York Times.
  • Кроме того, западная разведка предполагала "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России этой зимой, а украинская разведка рассматривает как наиболее вероятное время для военной эскалации в конце января. 
  • 7 декабря состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина, в основном касающиеся Украины. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО.
  • 17 декабря НАТО получила от России письменные предложения о предоставлении "гарантий безопасности" о нерасширении альянса. Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на шантаж Кремля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет ни на какие компромиссы по поводу права Украины стать членом в НАТО, несмотря на требования России.
  • По мнению президента Владимира Зеленского, переговоры лидеров США и России не оказали существенного влияния на эскалацию, ведь количество российских войск не уменьшилось. В НАТО также не видят признаков замедления наращивания Россией военных сил вблизи границ Украины.

Украинская правда
Темы: США
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