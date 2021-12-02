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Бойовика, який намагався підірвати електропідстанцію на Донбасі, засудили до 12 років

Четвер, 2 грудня 2021, 10:32
Бойовика, який намагався підірвати електропідстанцію на Донбасі, засудили до 12 років
фото ілюстративне

Уродженця Покровська суд визнав винним у спробі диверсії, сприянні діяльності терористичної організації та у носінні, придбанні вибухового пристрою без дозволу та ув’язнив на 12 років.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, СБУ

Деталі: У суді доведено, що російський найманець створював агентурну мережу на території Донецької області для шпигунства, вчинення терактів та диверсій.

До цього він залучив колишнього 31-річного "колегу", який з квітня 2020 року систематично  через Telegram передавав інформацію про місця дислокації, маршрути пересування військової техніки та військовослужбовців ЗСУ, які беруть участь у проведенні ООС у Покровську та Костянтинівці.

Окрім цього, у листопаді минулого року обвинувачений за $1500 мав вчинити диверсію – підірвати опору лінії електропередач біля підстанції розподілу електроенергії "Красноармійськ".

СБУ встановила, що злочинець у 2015 році приєднався до бойовиків. Там входив до складу терористичного угруповання "Оплот".

27 листопада 2020 року "підривника" затримала СБУ до вчинення злочину, у нього виявили саморобний вибуховий пристрій та пульт управління до нього.

Посібнику терористів призначили покарання у вигляді 11 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: 2 грудня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що нібито затримала двох агентів СБУ та ще одного агента військової розвідки – вони "збирали інформацію та готували теракт".

Українська правда
Теми: Донбасвійнадиверсантитеракт
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