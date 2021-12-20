Головні новини неділі і ночі: зброя від Литви, "чотиритижневе вікно" США

США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну; Литва заявила про готовність передати Україні летальну зброю – актуальні новини 19 грудня.

Про "чотиритижневе вікно" США

За словами високопоставленого американського чиновника, США має близько 4 тижнів, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.

Коли восени розвідка США побачила ознаки того, що Росія може готувати новий напад на Україну, президент Джо Байден наказав своїй адміністрації швидко діяти. Побоюючись помилок, скоєних у 2014 році, коли США та Європа були захоплені зненацька анексією Криму Росією, Байден наказав своїй команді національної безпеки використати всі можливі інструменти, щоб стримати Путіна.

Варіанти, запропоновані зараз, "будуть непосильними, негайними і спричинять значні втрати для російської економіки та фінансової системи".

Про Литву

Литва готова передати Україні летальну зброю, заявив міністр національної оборони Арвідас Анушаускас.

Він не уточнив, яку зброю Литва передасть Україні.

Про інші важливі новини

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