Главные новости воскресенья и ночи: оружие от Литвы, "четырехнедельное окно" США

У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину; Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие – актуальные новости 19 декабря.

О "четырёхнедельном окне" США

По словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.

Когда осенью разведка США увидела признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, президент Джо Байден приказал своей администрации быстро действовать. Опасаясь ошибок, совершенных в 2014 году, когда США и Европа были захвачены врасплох аннексией Крыма Россией, Байден приказал своей команде национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать Путина.

Варианты, предложенные сейчас, "будут непосильны, немедленны и приведут к значительным потерям для российской экономики и финансовой системы".

О Литве

Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.

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