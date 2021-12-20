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Главные новости воскресенья и ночи: оружие от Литвы, "четырехнедельное окно" США

Понедельник, 20 декабря 2021, 08:00
ФОТО: GETTY IMAGES

У США есть "четырехнедельное окно", чтобы предотвратить вторжение РФ в Украину; Литва заявила о готовности передать Украине летальное оружие – актуальные новости 19 декабря.

О "четырёхнедельном окне" США

По словам высокопоставленного американского чиновника, у США есть около 4 недель, чтобы предотвратить новое вторжение России в Украину.

Когда осенью разведка США увидела признаки того, что Россия может готовить новое нападение на Украину, президент Джо Байден приказал своей администрации быстро действовать. Опасаясь ошибок, совершенных в 2014 году, когда США и Европа были захвачены врасплох аннексией Крыма Россией, Байден приказал своей команде национальной безопасности использовать все возможные инструменты, чтобы сдержать Путина.

Варианты, предложенные сейчас, "будут непосильны, немедленны и приведут к значительным потерям для российской экономики и финансовой системы".

О Литве

Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Он не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине.

О других важных новостях

С 19 по 29 декабря включительно длится прием заявок от полностью вакцинированных граждан на получение тысячи гривен.

Митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний подчеркнул, что поддерживает празднование Рождества по новоюлианскому календарю – 25 декабря. Он считает, что украинцы должны прийти к этому в течение 10 лет.

На Филиппинах количество погибших в результате сильнейшего в этом году тайфуна "Рай" выросло до 208.

По данным BBC, военные Мьянмы совершили серию массовых убийств мирных жителей, в результате которых погибли по меньшей мере 40 человек.

В Бахмаче на Черниговщине депутат Черниговского горсовета Виктор Мищук насмерть сбил велосипедиста и пытался скрыться.

Министр обороны Германии в новом правительстве Кристине Ламбрехт предлагает угрожать санкциями высшему руководству РФ, чтобы сдержать ее от эскалации.

Украинская правда
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