США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну – чиновник

За словами високопоставленого американського чиновника, США має близько 4 тижнів, щоб запобігти новому вторгненню Росії в Україну.

Джерело: CNN з посиланням на джерела

Пряма мова високопосадовця США: "Те, що ми робимо, дуже прораховано. Але ми маємо лише приблизно чотиритижневе вікно, щоб це здійснити".

Деталі: За словами чиновника, коли восени розвідувальна спільнота США вперше побачила ознаки того, що Росія може готувати новий напад на Україну, президент Джо Байден наказав своїй адміністрації швидко діяти.

Побоюючись повторення помилок, зроблених у 2014 році, коли США та Європа були захоплені зненацька анексією Криму Росією, Байден наказав своїй команді національної безпеки використати всі можливі інструменти, щоб спробувати стримати президента Росії Володимира Путіна, доки можливе вторгнення все ще оцінювалося як перспектива кількох місяців.

Як зазначає CNN, високопосадовці Байдена зараз підкреслюють, що наслідки виходитимуть за рамки всього, з чим зіткнулася Росія після захоплення частини української території в 2014 році.

"Санкції, які ми запровадили щодо Росії у 2014 році, були здебільшого спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних компаній шляхом обмеження їх доступу до ринків капіталу та технологій США", - заявив представник Білого дому.

Водночас, варіанти, запропоновані зараз, "будуть непосильними, негайними і спричинять значні втрати для російської економіки та фінансової системи".

За словами офіційних осіб США, у 2014 році, коли Байден був віце-президентом, його прагнення озброїти Україну та запровадити надзвичайно жорсткі санкції проти Росії за агресію проти України було значною мірою відхилене президентом Бараком Обамою.

За словами джерел, знайомих із процесом, зараз обмін розвідданими з Україною про планування Росії набагато активніший, ніж у 2014 році - частково тому, що український уряд зараз є "надійнішим партнером", ніж тоді, сказав колишній високопосадовець НАТО, частково тому, що Байден твердо переконаний, що Україну не можна виключати з будь-яких дискусій щодо її майбутнього.

Як повідомили CNN європейські дипломати, адміністрація США на ранньому етапі ділилася незвичайно докладними розвідданими про пересування Росії з НАТО, G7 та європейськими союзниками.

"Я не бачив такого рівня координації на початку 2014 року", - сказав колишній високопосадовець НАТО, який вийшов на пенсію у вересні 2021 року.

Колишній помічник Держсекретаря США Том Малиновський та інші офіційні особи зазначають, що зараз ситуація суттєво відрізняється від 2014 року.

"Те, до чого потенційно готується Путін, вимагає дій, які будуть набагато помітнішими, ніж те, що ми бачили у 2014 році. Сили, які він накопичує, - це саме ті сили, які ви накопичили б, якби готувалися до тотального наземного вторгнення до країни, чого не сталося в 2014 році з російськими маленькими зеленими чоловічками", - сказав Малиновський.

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