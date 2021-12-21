Чаус оскаржує в ОАСК своє звільнення з посади судді
Вівторок, 21 грудня 2021, 15:02
Колишній суддя Микола Чаус, якого підозрюють у корупції, звернувся до Окружного адміністративного суду міста Київ оскаржити його звільнення та дисциплінарне покарання.
Джерело: пресслужба ОАСК
Деталі: Чаус скерував два адміністративні позови. В одному позові Чаус оскаржує рішення Дніпровського районного суду м. Київ, у якому він працював, наказ про його відрахування зі штату суддів.
В іншому позові він просить визнати протиправними звернення цього ж Дніпровського райсуду до Вищої ради правосуддя щодо приведення Чауса до дисциплінарної відповідальності.
Наразі апарат ОАСК вирішує, чи відкривати провадження.
Передісторія:
- 9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили суддю на хабарництві, коли він ховав гроші в скляну банку. Проте суддя незабаром залишив територію України, поки народні депутати зволікали з позбавленням його суддівського імунітету.
- 2017 року його знайшли в Молдові, де він тривалий час очікував рішення стосовно надання йому політичного притулку.
- Весною 2021 року його викрали невідомі в Кишиневі. Недовзі в мережі почали з’являтися звернення самого Чауса, що він хоче судитися стосовно його викрадення.
- 30 липня екссуддя прийшов у спідній білизні до сільської ради Мазурівки на Вінниччині. Суддю забрали представники Служби безпеки до Києва.
- Чаус як підозрюваний наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Він уникає відвідування судових засідань, посилаючись на кепське здоров’я.
Українська правда