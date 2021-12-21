Чаус оскаржує в ОАСК своє звільнення з посади судді

Микола Чаус. Скриншот відеозапису з його telegram-каналу

Колишній суддя Микола Чаус, якого підозрюють у корупції, звернувся до Окружного адміністративного суду міста Київ оскаржити його звільнення та дисциплінарне покарання.

Джерело: пресслужба ОАСК

Деталі: Чаус скерував два адміністративні позови. В одному позові Чаус оскаржує рішення Дніпровського районного суду м. Київ, у якому він працював, наказ про його відрахування зі штату суддів.

В іншому позові він просить визнати протиправними звернення цього ж Дніпровського райсуду до Вищої ради правосуддя щодо приведення Чауса до дисциплінарної відповідальності.

Наразі апарат ОАСК вирішує, чи відкривати провадження.

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