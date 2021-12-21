Чаус обжалует свое увольнение с должности судьи в ОАСК
Вторник, 21 декабря 2021, 15:02
Бывший судья Николай Чаус, подозреваемый в коррупции, обратился в Окружной административный суд города Киев с просьбой обжаловать его увольнение и дисциплинарное наказание.
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали: Чаус направил два административных иска. В одном иске Чаус он просит обжаловать решение Днепровского районного суда г. Киева, в котором он работал, приказ об его отчислении из штата судей.
В другом иске он просит признать противоправными обращение этого же Днепровского райсуда в Высший совет правосудия по приведению Чауса к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время аппарат ОАСК решает, открывать ли производство.
Предыстория:
- 9 августа 2016 детективы НАБУ поймали судью на взяточничестве, когда он прятал деньги в стеклянную банку. Однако судья вскоре покинул территорию Украины, пока народные депутаты медлили с голосованием о лишении его судейского иммунитета.
- В 2017 году его нашли в Молдове, где он долгое время ожидал решения о предоставлении ему политического убежища.
- Весной 2021 года его похитили неизвестные в Кишиневе. После этого в сети начали появляться обращения самого Чауса, что он якобы хочет судиться по поводу его похищения.
- 30 июля экс-судья пришел в нижнем белье в сельский совет Мазуровки в Винницкой области. Судью забрали представители Службы безопасности в Киев.
- Чаус, как подозреваемый, сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Он избегает посещения судебных заседаний, ссылаясь на плохое состояние здоровья.
Украинская правда