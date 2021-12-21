Чаус обжалует свое увольнение с должности судьи в ОАСК

Николай Чаус. Скришот видеозаписи их его telegram-канала

Бывший судья Николай Чаус, подозреваемый в коррупции, обратился в Окружной административный суд города Киев с просьбой обжаловать его увольнение и дисциплинарное наказание.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали: Чаус направил два административных иска. В одном иске Чаус он просит обжаловать решение Днепровского районного суда г. Киева, в котором он работал, приказ об его отчислении из штата судей.

В другом иске он просит признать противоправными обращение этого же Днепровского райсуда в Высший совет правосудия по приведению Чауса к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время аппарат ОАСК решает, открывать ли производство.

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