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Зеленський упевнений, що українці не вийдуть на вулиці підтримувати Порошенка

Вівторок, 21 грудня 2021, 19:05
Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський переконаний, що висування підозри екс-президенту Петру Порошенку не вплине на ситуацію всередині України, оскільки він не зможе організувати акції протесту на свою підтримку з огляду на економічну ситуацію, що склалася.

Джерело: Зеленський на полях конференції послів України у державній резиденції "Синьогора" у селі Гута Івано-Франківської області у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів, Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я не думаю, що це (оголошення Порошенку підозри – ред.) впливатиме на ситуацію всередині нашої країни...

На ситуацію всередині країни зазвичай впливають фінансові групи. Він є однією з цих фінансових груп, ми розуміємо, вони звозять людей, ми це бачимо – це ж відкрита інформація, це не брехня – звозять людей з різних областей… У непростий час люди хочуть заробити копійку – хтось так приходить, хтось з власної волі це робить... Тому якщо хитати - їх там, цих груп три-чотири групи, їх не так багато - зараз вони такі гроші, як раніше, не заробляють, і я не сказав би, що вони такі альтруїсти, і тому ми бачимо, що стільки фінансів вони не виділяють, як це було. Це те, що я бачу…

Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає й зрозуміло чому. Воно так не вийде – заробляти на тому суспільстві, а потім, щоб це суспільство тебе підтримувало… Я думаю, що люди розуміють, що відбувається і мені здається, що згодом люди зрозуміють, хто є хто… Ми це все бачимо. Принаймні ми можемо сказати, що держава наша не сліпа і точно починає крок за кроком розбиратися".

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня.

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Передісторія:

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
  • 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
  • 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.

Теми: ЗеленськийПорошенко


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