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Зеленский уверен, что украинцы не выйдут на улицы поддерживать Порошенко

Вторник, 21 декабря 2021, 18:05
Зеленский уверен, что украинцы не выйдут на улицы поддерживать Порошенко
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский убежден, что выдвижение подозрения экс-президенту Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри Украины, поскольку он не сможет организовать акции протеста в свою поддержку в сложившейся экономической ситуации.

Источник: Зеленский на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в селе Гута Ивано-Франковской области во вторник, отвечая на вопрос журналистов, Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я не думаю, что это (выдвижение Порошенко подозрения – ред.) будет влиять на ситуацию внутри нашей страны…

На ситуацию внутри страны, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этой финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим – это же открытая информация, это не ложь – свозят людей из разных областей… В непростое время люди хотят заработать копейку – кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает… Поэтому если шатать – их там, этих групп три-четыре группы, их не так много – сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было – это то, что я вижу…

Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет – зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало… Я думаю, что люди понимают, что происходит и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто… Мы это все видим. По крайней мере, мы можем сказать, что государство наше не слепо и точно начинает шаг за шагом разбираться".

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря.

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Предыстория: 

  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату Виктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

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Темы: ЗеленскийПорошенко
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