Верховний Суд викликав Зеленського через його слова про Порошенка і Медведчука

Верховний Суд викликає президента Володимира Зеленського через його слова про співпрацю колишнього президента та народного депутата Петра Порошенка з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Джерело: facebook-сторінка адвоката Порошенка Ігоря Голованя

Дослівно: "Верховний Суд викликає Вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії".

Деталі: Судове засідання призначили на 28 лютого 2022 року о 15 годині в приміщенні суду за адресою вулиця Московська, 8, корп. 5, Київ.

Порошенко спрямував позов до суду 20 серпня, в якому просить суд визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментування так званих "плівок Медведчука".

Бездіяльність полягала, на думку позивача, в тому, що Зеленський не оприлюднив наявну в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес.

Зокрема, в позові Порошенко зазначає, що Зеленський в інтерв’ю 24 червня заявив про причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі, засновуючи свої висновки на даних Служби безпеки та розвідувальних органів.

Експрезидент просить суд зобов’язати Зеленського оприлюднити наявну в нього інформацію, зокрема СБУ та розвідки, про причетність п’ятого президента до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками.

Порошенко подав позов через репліки Зеленського "з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п’ятим президентом" і "ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли".

Текст повістки

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