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Верховний Суд викликав Зеленського через його слова про Порошенка і Медведчука

Четвер, 23 грудня 2021, 14:06
Скриншот трансляції дебатів кандидатів у президенти Порошенка й Зеленського 19 квітня 2019 року.

Верховний Суд викликає президента Володимира Зеленського через його слова про співпрацю колишнього президента та народного депутата Петра Порошенка з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Джерело: facebook-сторінка адвоката Порошенка Ігоря Голованя

Дослівно: "Верховний Суд викликає Вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до президента України Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії".

Деталі: Судове засідання призначили на 28 лютого 2022 року о 15 годині в приміщенні суду за адресою вулиця Московська, 8, корп. 5, Київ.

Порошенко спрямував позов до суду 20 серпня, в якому просить суд визнати протиправною діяльність Зеленського через його коментування так званих "плівок Медведчука".

Бездіяльність полягала, на думку позивача, в тому, що Зеленський не оприлюднив наявну в нього інформацію про Порошенка, яка становить суспільний інтерес. 

Зокрема, в позові Порошенко зазначає, що Зеленський в інтерв’ю 24 червня заявив про причетність Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками на Донбасі, засновуючи свої висновки на даних Служби безпеки та розвідувальних органів. 

Експрезидент просить суд зобов’язати Зеленського оприлюднити наявну в нього інформацію, зокрема СБУ та розвідки, про причетність п’ятого президента до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками.

Порошенко подав позов через репліки Зеленського "з терористами, сепаратистами Медведчук торгував, заробляв разом з п’ятим президентом" і "ймовірно разом з колишнім президентом вони це робили і заробляли".

Текст повістки
Текст повістки

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Передісторія:

  • Журналісти-розслідувачі проєкту Bihus Info влітку оприлюднили понад 10 годин аудіозаписів розмов Віктора Медведчука з російськими бойовиками з так званих "ДНР" і "ЛНР" і посадовцями РФ. Із цих розмов випливає, що приблизно з червня 2014 року Медведчук погоджував із Адміністрацією президента й особисто президентом Порошенком перемовини з російськими бойовиками на Донбасі. Сам Медведчук неодноразово хизувався, що буцімто він міг впливати на рішення Порошенка на користь РФ і бойовиків. 
  • У партії "Європейська солідарність" тоді заперечили причетність Порошенка до будь-яких незаконних дій чи сепаратних перемовин з Росією через Медведчука.
  • У вересні адвокат Порошенка Головань подав позов до Окружного адміністративного суду Києва з проханням зобов’язати видання Bihus Info оприлюднити весь масив файлів з так званих "плівок Медведчука".
  • 20 грудня в Офісі Генерального прокурора підписали підозру Порошенку в "скоєнні державної зради та сприянні тероризму". Порошенко відповів, що повернеться до України з-за кордону в першій половині січня й тоді "поговорять".
  • В інтерв’ю "Українській правді" адвокати експрезидента сказали, що Порошенко знав про схеми постачання вугілля з ОРДЛО, але "участі в них не брав".

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийВерховний судвугілляМедведчук


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