Верховный Суд вызвал Зеленского из-за его слов о Порошенко и Медведчуке

Скриншот трансляции дебатов кандидатов в президенты Порошенка и Зеленского 19 апреля 2019 года.

Верховный Суд вызывает президента Владимира Зеленского из-за его слов о сотрудничестве бывшего президента и народного депутата Петра Порошенко с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Источник: facebook-страница адвоката Порошенко Игоря Голованя

Дословно: "Верховный Суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия"

Детали: Судебное заседание назначили на 28 февраля 2022 в 15 часов в помещении суда по адресу улица Московская, 8, корп. 5, Киев.

Порошенко направил иск в суд 20 августа, в котором просит суд признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев касательно так называемых "пленок Медведчука".

Бездействие заключалось, по мнению истца, в том, что Зеленский не обнародовал имеющуюся у него информацию о Порошенко, представляющей общественный интерес.

В частности, в иске Порошенко отмечает, что Зеленский в интервью 24 июня заявил о причастности Порошенко к торговле углем с российскими боевиками в Донбассе, основывая свои выводы на данных Службы безопасности и разведывательных органов.

Экс-президент просит суд обязать Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию, в частности, СБУ и разведки, о причастности пятого президента к торговле углем с российскими боевиками.

Порошенко подал иск из-за реплик Зеленского "с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом" и "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".

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