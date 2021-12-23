Верховный Суд вызвал Зеленского из-за его слов о Порошенко и Медведчуке
Верховный Суд вызывает президента Владимира Зеленского из-за его слов о сотрудничестве бывшего президента и народного депутата Петра Порошенко с кумом Путина Виктором Медведчуком.
Источник: facebook-страница адвоката Порошенко Игоря Голованя
Дословно: "Верховный Суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия"
Детали: Судебное заседание назначили на 28 февраля 2022 в 15 часов в помещении суда по адресу улица Московская, 8, корп. 5, Киев.
Порошенко направил иск в суд 20 августа, в котором просит суд признать противоправной деятельность Зеленского из-за его комментариев касательно так называемых "пленок Медведчука".
Бездействие заключалось, по мнению истца, в том, что Зеленский не обнародовал имеющуюся у него информацию о Порошенко, представляющей общественный интерес.
В частности, в иске Порошенко отмечает, что Зеленский в интервью 24 июня заявил о причастности Порошенко к торговле углем с российскими боевиками в Донбассе, основывая свои выводы на данных Службы безопасности и разведывательных органов.
Экс-президент просит суд обязать Зеленского обнародовать имеющуюся у него информацию, в частности, СБУ и разведки, о причастности пятого президента к торговле углем с российскими боевиками.
Порошенко подал иск из-за реплик Зеленского "с террористами, сепаратистами Медведчук торговал, зарабатывал вместе с пятым президентом" и "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали".
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Подозрение Петру Порошенко. Полный текст и контекст
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Предыстория:
- Журналисты-расследователи проекта Bihus Info летом опубликовали более 10 часов аудиозаписей разговоров Виктора Медведчука с российскими боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР" и чиновниками РФ. Из этих разговоров следует, что примерно с июня 2014 Медведчук согласовывал с Администрацией президента и лично президентом Порошенко переговоры с российскими боевиками на Донбассе. Сам Медведчук неоднократно кичился, что якобы он мог влиять на решение Порошенко в пользу РФ и боевиков.
- В партии "Европейская солидарность" тогда отрицали причастность Порошенко к каким-либо незаконным действиям или сепаратным переговорам с Россией через Медведчука.
- В сентябре адвокат Порошенко Головань подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой обязать издание Bihus Info обнародовать весь массив файлов так называемых "пленок Бигуса".
- 20 декабря в Офисе Генерального прокурора подписали подозрение Порошенко в "совершении государственной измены и содействии терроризму". Порошенко ответил, что вернется в Украину из-за границы в первой половине января и тогда "поговорят".
- В интервью "Украинской правде" адвокаты экс-президента сказали, что Порошенко знал о схемах поставки угля из ОРДЛО, но "участия в них не принимал".