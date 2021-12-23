Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати

Четвер, 23 грудня 2021, 12:20
ПЕТРО ПОРОШЕНКО. ФОТО УП

Захисники п’ятого президента Петра Порошенка розповідають, що то попередній президент знав про закупівлю вугілля із ОРДЛО, але жодним чином не брав у цьому участі.

Джерело: інтерв’ю захисників Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя "Українській правді"

На питання, чи брав Порошенко участь у організації закупівель із ОРДЛО і якою мірою, його адвокати відповіли заперечно.

Пряма мова Новікова: "Ні. Ні якою мірою".

Пряма мова Голованя: "Це не у його компетенції. Є президент, який у межах своїх повноважень поставив завдання, озвучив їх для органів, які мали цим займатися".

Деталі: За словами Голованя, Порошенко під час каденції дав завдання забезпечити країну енергією, а РНБО, прем'єр-міністр та керівники правоохоронних органів – "це почули та виконували те, що їм передбачено законодавством".

Головань заявив, що Порошенко не обговорював з керівниками Центренерго, Міненерго постачання вугілля із ОРДЛО, але знав про це.

Пряма мова Голованя: "Він не "не знав", однак не займався цим, оскільки це не його функція. Інформація про те, що це відбувається, він володів".

Також адвокати зазначили, що Порошенко не погоджував закупівель, але і не виступав проти, бо "не повинен" був цього робити.

Пряма мова Новікова: "Порошенко – президент. Він не може рулити Кабміном і навіть міністром, якого ви вважаєте (показує руками жест лапок – ред.) з орбіти Порошенка. Він не може ними рулити. Тому що, коли він це робить, все виходить на поверхню".

Деталі: Крім того, за словами Новікова, ексміністр енергетики Володимир Демчишин усе робив законно.

Пряма мова: "Демчишин зробив правильно – сказав, ось у нас є ці дві шахти, з яких бойовики готові відпускати вугілля. Але якщо вони хочуть щось отримувати за це вугілля, то отримувати вони будуть тільки на нашій території в білу... На мою думку, Демчишин усе зробив абсолютно правильно. Він запобіг саме фінансуванню терористів".

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять. 

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Передісторія:

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
  • 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
  • 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.

Українська правда
Теми: ПорошенкоОРДЛОвугілля


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів

Всі звинувачення на адресу Росії "безпідставні" – "Газпром" про дефіцит газу в Західній Європі

У США сенатори запропонували Байдену дієві способи стримування Путіна

Загроза війни: у Путіна кажуть, що РФ "першою не нападає"

Путін хоче знищити Україну – Данілов

ОБСЄ фіксує на Донбасі рух колон російських вантажівок та військову техніку

Усі новини...
Порошенко
Замість допиту в ДБР Порошенко з'явився на відео з-за кордону
Адвокати впевнені, що проти Порошенка намагатимуться застосувати санкції
Замість Порошенка у ДБР прийшли адвокати і депутати
Останні новини
09:35
Атака РФ на Україну може початися з Азовського моря – The Washington Post
08:49
мапа"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
08:20
Ковід: в Україні 2,8 тисячі нових заражень, 138 людей померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: російські вантажівки на Донбасі, пропозиція сенаторів
07:38
Таліби розпустили Незалежну виборчу комісію Афганістану
07:12
Окупанти відкрили вогонь з ПТРК у напрямку Травневого
06:32
Україна повернулася на 3-тю позицію у світі за добовою смертністю від Covid
05:45
Бойовики не пропустили спостерігачів ОБСЄ з "міркувань безпеки"
04:48
Австрія обмежила кількість щеплених осіб на святкуваннях до 25
03:50
Через сильні зливи у Бразилії евакуювали понад 11 тисяч осіб
Усі новини...