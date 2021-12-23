Порошенко знав про постачання вугілля з ОРДЛО, але участі у цьому не брав – адвокати
Захисники п’ятого президента Петра Порошенка розповідають, що то попередній президент знав про закупівлю вугілля із ОРДЛО, але жодним чином не брав у цьому участі.
Джерело: інтерв’ю захисників Порошенка Іллі Новікова та Ігоря Голованя "Українській правді"
На питання, чи брав Порошенко участь у організації закупівель із ОРДЛО і якою мірою, його адвокати відповіли заперечно.
Пряма мова Новікова: "Ні. Ні якою мірою".
Пряма мова Голованя: "Це не у його компетенції. Є президент, який у межах своїх повноважень поставив завдання, озвучив їх для органів, які мали цим займатися".
Деталі: За словами Голованя, Порошенко під час каденції дав завдання забезпечити країну енергією, а РНБО, прем'єр-міністр та керівники правоохоронних органів – "це почули та виконували те, що їм передбачено законодавством".
Головань заявив, що Порошенко не обговорював з керівниками Центренерго, Міненерго постачання вугілля із ОРДЛО, але знав про це.
Пряма мова Голованя: "Він не "не знав", однак не займався цим, оскільки це не його функція. Інформація про те, що це відбувається, він володів".
Також адвокати зазначили, що Порошенко не погоджував закупівель, але і не виступав проти, бо "не повинен" був цього робити.
Пряма мова Новікова: "Порошенко – президент. Він не може рулити Кабміном і навіть міністром, якого ви вважаєте (показує руками жест лапок – ред.) з орбіти Порошенка. Він не може ними рулити. Тому що, коли він це робить, все виходить на поверхню".
Деталі: Крім того, за словами Новікова, ексміністр енергетики Володимир Демчишин усе робив законно.
Пряма мова: "Демчишин зробив правильно – сказав, ось у нас є ці дві шахти, з яких бойовики готові відпускати вугілля. Але якщо вони хочуть щось отримувати за це вугілля, то отримувати вони будуть тільки на нашій території в білу... На мою думку, Демчишин усе зробив абсолютно правильно. Він запобіг саме фінансуванню терористів".
Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну у першій половині січня і тоді поговорять.
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Передісторія:
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
- 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину. Після цього його викликали на допит у справі.
- 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату Віктору Медведчуку.
- 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.