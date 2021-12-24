Обвинувачений у вбивстві Кожара вийшов під заставу 2,7 млн: прокуратура готує касацію
Обвинувачений у вбивстві ексміністр закордонних справ Леонід Кожара вийшов під заставу в 2,7 мільйона гривень, прокуратура оскаржить відмову в апеляції.
Джерело: пресслужба Київської обласної прокуратури в коментарі "Українській правді"
Деталі: Кожара був звільнений з-під варти 20 грудня, оскільки було внесено заставу.
Водночас, як пояснили УП правоохоронці, на обвинуваченого покладено низку обов’язків, як то носити електронний браслет стеження, здати закордонні паспорти, прибувати до суду за першою вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу прокурора або суду, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками та експертами по даному кримінальному провадженню.
У Київській обласній прокуратурі наголошують, що продовжують підтримувати публічне обвинувачення в суді за обвинуваченням ексглави МЗС в умисному вбивстві та доводити вину особи у вчиненні злочину.
Дослівно: "Систематично прокуратурою подавалися клопотання з приводу застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
30 листопада Києво-Святошинським районним судом Київської області йому продовжено строк тримання під вартою та зменшено розмір застави до 2,7 млн грн. Київська обласна прокуратура та потерпіла сторона оскаржили вказану ухвалу суду в апеляційному порядку. Однак суд відмовив у відкритті провадження за апеляційною скаргою.
На теперішній час прокуратура готує касаційну скаргу на рішення апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження за скаргою прокурора".
Передісторія:
- У ніч на 22 лютого у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари загинув підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції була – самогубство, постріл було здійснено із пістолета Jericho 941, що зареєстрований на ексочільника МЗС.
- Для встановлення всіх обставин події було призначено низку експертиз: судово-медичну, комплексну молекулярно-генетичну, дактилоскопичну, балістичну та хімічну. За погодженням із прокуратурою кримінальне провадження перекваліфікували із самогубства на умисне вбивство – ч.1 ст.115 КК України.
- 2 березня стало відомо, що слідчий експеримент у будинку ексміністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом убивства підприємця Сергія Старицького зірвався. Захисники Кожари повідомили, що останнього зранку 2 березня госпіталізували через гіпертонічний криз.
- 3 березня у поліції повідомили, що слідчий експеримент у будинку Кожари проведуть тоді, коли всі учасники кримінального провадження будуть до цього готові, а 4 березня таки провели його, хоч і з опором.
- 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві Старицького.