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Обвиняемый в убийстве Кожара вышел под залог 2,7 млн: прокуратура готовит кассацию

Пятница, 24 декабря 2021, 12:25
Леонид Кожара. фото: Игорь Бурдыга, Ґрати

Обвиняемый в убийстве экс-министр иностранных дел Леонид Кожара вышел под залог в 2,7 миллиона гривен, прокуратура обжалует отказ в апелляции.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры в комментарии "Украинской правде"

Детали: Кожар был освобожден из-под стражи 20 декабря, поскольку был внесен залог.

В то же время, как пояснили УП правоохранители, на обвиняемого возложен ряд обязанностей, как то носить электронный браслет слежения, сдать загранпаспорта, прибывать в суд по первому требованию, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения прокурора или суду, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с потерпевшими, свидетелями и экспертами по данному уголовному производству.

В Киевской областной прокуратуре подчеркивают, что продолжают поддерживать публичное обвинение в суде по обвинению эксглавы МИД в умышленном убийстве и доказывать вину лица в совершении преступления.

Дословно: "Систематически прокуратурой подавались ходатайства по поводу применения к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

30 ноября Киево-Святошинским районным судом Киевской области ему был продлен срок содержания под стражей и уменьшен размер залога до 2,7 млн. грн. Киевская областная прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали указанное решение суда в апелляционном порядке. Однако суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе.

В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора".

Предыстория:

  • В ночь на 22 февраля в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции была – самоубийство, выстрел был осуществлен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.
  • Для установления всех обстоятельств происшествия был назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комплексная молекулярно-генетическая, дактилоскопическая, баллистическая и химическая. По согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировали с самоубийства на умышленное убийство – ч.1 ст.115 УК Украины.
  • 2 марта стало известно, что следственный эксперимент в доме экс-министр иностранных дел Леонида Кожары по факту убийства предпринимателя Сергея Старицкого сорвался. Адвокаты Кожары сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза.
  • 3 марта в полиции сообщили, что следственный эксперимент в доме Кожары проведут тогда, когда все участники уголовного судопроизводства будут к этому готовы, а 4 марта его все же провели, хоть и с сопротивлением.
  • 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве Старицкого.

Валентина Романенко, УП
Темы: убийствопрокуратураКиевская область
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