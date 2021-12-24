Обвиняемый в убийстве Кожара вышел под залог 2,7 млн: прокуратура готовит кассацию

Обвиняемый в убийстве экс-министр иностранных дел Леонид Кожара вышел под залог в 2,7 миллиона гривен, прокуратура обжалует отказ в апелляции.

Источник: пресс-служба Киевской областной прокуратуры в комментарии "Украинской правде"

Детали: Кожар был освобожден из-под стражи 20 декабря, поскольку был внесен залог.

В то же время, как пояснили УП правоохранители, на обвиняемого возложен ряд обязанностей, как то носить электронный браслет слежения, сдать загранпаспорта, прибывать в суд по первому требованию, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения прокурора или суду, сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы, воздерживаться от общения с потерпевшими, свидетелями и экспертами по данному уголовному производству.

В Киевской областной прокуратуре подчеркивают, что продолжают поддерживать публичное обвинение в суде по обвинению эксглавы МИД в умышленном убийстве и доказывать вину лица в совершении преступления.

Дословно: "Систематически прокуратурой подавались ходатайства по поводу применения к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

30 ноября Киево-Святошинским районным судом Киевской области ему был продлен срок содержания под стражей и уменьшен размер залога до 2,7 млн. грн. Киевская областная прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали указанное решение суда в апелляционном порядке. Однако суд отказал в открытии производства по апелляционной жалобе.

В настоящее время прокуратура готовит кассационную жалобу на решение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по жалобе прокурора".

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