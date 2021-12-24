Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет

Шевченківський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт Андрію Антоненку до 24 лютого, але дозволив зняти електронний браслет.

Джерело: "Укрінформ" в суді з коментарем судді Оксани Голуб

Пряма мова Голуб: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці – по 24 лютого 2022 року включно".

Деталі: Адвокат Антоненка Дмитро Круговий пояснив, що суд зняв електронний засіб контролю з Антоненка та змінив йому місце домашнього арешту, оскільки обвинувачений змінив домашню адресу.

Також суд продовжив нічний домашній арешт Юлії Кузьменко до 24 лютого, і продовжив строк зобов’язання для Яни Дугарь.

Наступне засідання в справі призначили на 21 січня.

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