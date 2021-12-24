Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Шевченківський районний суд Києва продовжив нічний домашній арешт Андрію Антоненку до 24 лютого, але дозволив зняти електронний браслет.
Джерело: "Укрінформ" в суді з коментарем судді Оксани Голуб
Пряма мова Голуб: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити частково. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби – з 23:00 по 6:00. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці – по 24 лютого 2022 року включно".
Деталі: Адвокат Антоненка Дмитро Круговий пояснив, що суд зняв електронний засіб контролю з Антоненка та змінив йому місце домашнього арешту, оскільки обвинувачений змінив домашню адресу.
Також суд продовжив нічний домашній арешт Юлії Кузьменко до 24 лютого, і продовжив строк зобов’язання для Яни Дугарь.
Наступне засідання в справі призначили на 21 січня.
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.
- Пізніше суд відпустив під цілодобовий домашній арешт підозрюваного у вбивстві Андрія Антоненка, а Яну Дугарь взагалі звільнив під заставу. Юлії Кузьменко цілодобовий домашній арешт замінили на нічний, вона змогла повернутися на роботу. 27 вересня суд послабив запобіжний захід Антоненку із цілодобового домашнього арешту на нічний.
- У листопаді суд продовжив запобіжний захід трьом підозрюваним до 19 січня 2022 року.