Кличко став на захист Порошенка

Мер Києва і колишній політичний партнер Петра Порошенка Віталій Кличко заступився за експрезидента. Каже, що подібне переслідування негативно впливає на імідж України.

Джерело: телеграм-канал Кличка

Пряма мова: "Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України.

Що думає весь світ, коли два Президенти однієї країни конфліктують між собою?

Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній Президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

Сьогодні , як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє.

Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!"

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня.

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