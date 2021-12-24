Кличко став на захист Порошенка
Мер Києва і колишній політичний партнер Петра Порошенка Віталій Кличко заступився за експрезидента. Каже, що подібне переслідування негативно впливає на імідж України.
Джерело: телеграм-канал Кличка
Пряма мова: "Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України.
Що думає весь світ, коли два Президенти однієї країни конфліктують між собою?
Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній Президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.
Сьогодні , як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє.
Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!"
Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня.
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Передісторія:
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
- 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.
- 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату і куму Путіна Віктору Медведчуку.
- 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.