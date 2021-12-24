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Кличко став на захист Порошенка

П'ятниця, 24 грудня 2021, 17:02
Віталій Кличко і Петро Порошенко, Фото AFP via Getty Images

Мер Києва і колишній політичний партнер Петра Порошенка Віталій Кличко заступився за експрезидента. Каже, що подібне переслідування негативно впливає на імідж України.

Джерело: телеграм-канал Кличка

Пряма мова: "Ті дії, які відбуваються сьогодні щодо п'ятого Президента України шкодять державі. Бо, коли такі серйозні виклики і всередині країни, і біля її кордонів, подібні дії негативно впливають і на ситуацію в державі, і на імідж України.

Що думає весь світ, коли два Президенти однієї країни конфліктують між собою?

Що думають громадяни країни, коли її нинішній і колишній Президенти з’ясовують, хто більший ворог? Хоча справжній ворог - відомий, і загрожує подальшою агресією. А країна - давно в облозі бідності, корупції, високих тарифів, коронавірусу та економічної кризи.

Сьогодні , як ніколи, необхідні єдність українського суспільства, спільні зусилля всіх патріотичних сил. Щоб зберегти країну, її незалежність і європейське майбутнє.

Нам потрібно боротися не один проти одного, а за Україну!"

Що було раніше: Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Його викликали на допит на 23 грудня. Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня. 

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Передісторія:

  • Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що Адміністрація президента за часів правління Порошенка "могла грати ключову роль" в організації поставок вугілля з ОРДЛО. Подібну заяву зробив голова Служби безпеки Іван Баканов.
  • 12 листопада в межах цього провадження слідчі ДБР повідомили про підозру ексміністру енергетики Володимиру Демчишину.
  • 8 жовтня про підозру в цій справі повідомили народному депутату і куму Путіна Віктору Медведчуку.
  • 24 вересня суд заарештував бізнесмена Сергія Кузяру як підозрюваного у сприянні терористам в постачанні вугілля.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоПорошенко


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