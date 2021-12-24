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Кличко вступился за Порошенко

Пятница, 24 декабря 2021, 16:02
Кличко вступился за Порошенко
Виталий Кличко и Петр Порошенко, Фото AFP via Getty Images

Мэр Киева и бывший политический партнер Петра Порошенко Виталий Кличко вступился за экс-президента. Говорит, что подобное преследование оказывает негативное влияние на имидж Украины.

Источник: телеграм-канал Кличко

Прямая речь: "Те действия, которые происходят сегодня в отношении пятого Президента Украины вредят государству. Ведь, когда такие серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины.

Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют между собой?

Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг – известен, и грозит дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса.

Сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее.

Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!"

Что было раньше: Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. Его вызвали на допрос на 23 декабря. Порошенко на это заявил, что вернется в Украину только в первой половине января.

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Предыстория: 

  • Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляла, что Администрация президента во времена правления Порошенко "могла играть ключевую роль" в организации поставок угля из ОРДЛО. Подобное заявление сделал глава Службы безопасности Иван Баканов.
  • 12 ноября в рамках этого производства следователи ДБР сообщили о подозрении экс-министру энергетики Владимиру Демчишину. После этого его вызвали на допрос по делу.
  • 8 октября о подозрении по этому делу сообщили народному депутату и куму Путина Виктору Медведчуку.
  • 24 сентября суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру как подозреваемого в содействии террористам при поставках угля из временно оккупированных территорий.

Украинская правда

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Темы: Виталий КличкоПорошенко
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