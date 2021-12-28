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ДБР почало розслідування проти звільненого Гогілашвілі, який лаяв поліцейських

Вівторок, 28 грудня 2021, 18:37
ОЛЕКСАНДР ГОГІЛАШВІЛІ. ФОТО: пресслужба МВС

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Розслідування розпочали за двома кримінальними провадженнями.

У першому провадженні будуть розслідувати можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України). 

У другому – за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (частина 2 статті 365 КК України).

Передісторія:

  • 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту на Донбасі, хизуючись своїм статусом високопосадовця. Увечері він вибачився за "надмірну емоційність".
  • Наступного дня поліцейські надіслали журналістові "Української правди" відеозапис із нагрудної камери поліцейського інспектора, де Гогілашвілі облаяв поліцейських і погрожував їм "негараздами" уже в іншому інциденті в Києві.
  • 13 грудня Кабінет міністрів звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра після прохання президента Зеленського.
  • Журналісти-розслідувачі знайшли докази, що у Гогілашвілі є російське громадянство.
  • 14 грудня видання Bihus Info опублікувало розслідування, що родину Гогілашвілі, включно з його неповнолітнім сином, охороняє державна охорона спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки.

Українська правда
Теми: ДБРкоронавірусCovid-2019МВСскандал


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