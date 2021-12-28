ДБР почало розслідування проти звільненого Гогілашвілі, який лаяв поліцейських

Державне бюро розслідувань почало досудове розслідування стосовно ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Розслідування розпочали за двома кримінальними провадженнями.

У першому провадженні будуть розслідувати можливого вчинення Гогілашвілі службового підроблення під час оформлення на роботу в Міністерство внутрішніх справ (частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України).

У другому – за фактом можливого перевищення службових повноважень під час перетину блокпоста в Донецькій області (частина 2 статті 365 КК України).

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