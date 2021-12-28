ГБР начало расследование против уволенного Гогилашвили, оскорблявшего полицейских

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Источник: прессслужба ГБР

Детали: Расследование было начато по двум уголовным производствам.

В первом производстве будут расследовать возможное совершение Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины).

Во втором – по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (часть 2 статьи 365 УК Украины).

Предыстория: