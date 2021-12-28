ГБР начало расследование против уволенного Гогилашвили, оскорблявшего полицейских
Вторник, 28 декабря 2021, 17:37
Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.
Источник: прессслужба ГБР
Детали: Расследование было начато по двум уголовным производствам.
В первом производстве будут расследовать возможное совершение Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины).
Во втором – по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (часть 2 статьи 365 УК Украины).
Предыстория:
- 11 декабря заместитель министра внутренних дел устроил скандал на блокпосту на Донбассе, щеголяя своим статусом высокопоставленного чиновника. Вечером он извинился за "чрезмерную эмоциональность".
- На следующий день полицейские прислали журналисту "Украинской правды" видеозапись из нагрудной камеры полицейского инспектора, где Гогилашвили обругал полицейских и угрожал им "неурядицами" уже в другом инциденте в Киеве.
- 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Зеленского.
- Журналисты-расследователи нашли доказательства, что у Гогилашвили есть гражданство РФ.
- 14 декабря издание Bihus Info опубликовали расследование, что семью Гогилашвили, включительно с его малолетним сыном, охраняю сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.
Украинская правда