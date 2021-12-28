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ГБР начало расследование против уволенного Гогилашвили, оскорблявшего полицейских

Вторник, 28 декабря 2021, 17:37
ГБР начало расследование против уволенного Гогилашвили, оскорблявшего полицейских

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование в отношении бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Источник: прессслужба ГБР

Детали: Расследование было начато по двум уголовным производствам.

В первом производстве будут расследовать возможное совершение Гогилашвили служебного подлога при оформлении на работу в Министерство внутренних дел (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины).

Во втором – по факту возможного превышения служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области (часть 2 статьи 365 УК Украины).

Предыстория:

  • 11 декабря заместитель министра внутренних дел устроил скандал на блокпосту на Донбассе, щеголяя своим статусом высокопоставленного чиновника. Вечером он извинился за "чрезмерную эмоциональность".
  • На следующий день полицейские прислали журналисту "Украинской правды" видеозапись из нагрудной камеры полицейского инспектора, где Гогилашвили обругал полицейских и угрожал им "неурядицами" уже в другом инциденте в Киеве.
  • 13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Зеленского.
  • Журналисты-расследователи нашли доказательства, что у Гогилашвили есть гражданство РФ.
  • 14 декабря издание Bihus Info опубликовали расследование, что семью Гогилашвили, включительно с его малолетним сыном, охраняю сотрудники спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

Украинская правда

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Темы: ГБРкоронавирусCovid-2019МВДскандал
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