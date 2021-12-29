Російських військ на кордонах недостатньо для повномасштабного вторгнення – Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що наявної кількості російських військ на українському кордоні недостатньо для повномасштабного вторгнення.
Джерело: інтерв’ю Данілова виданню "Настоящее время"
Пряма мова Данілова: "Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було щонайменше у три, чотири, п'ять разів — набагато більше, ніж є сьогодні".
Деталі: Данілов вважає, що громадяни України живуть у стані постійної загрози нападу Росії вже впродовж 8 років.
На його думку, ситуація наразі відмінна в тому, що майже всі країни Заходу звернули увагу на цю загрозу. Він сподівається, що реакція партнерів України відбудеться заздалегідь, а не "за фактом" як сталося при анексії Кримського півострова.
Передісторія:
- Данілов неодноразово говорив, що не очікує повномасштабного наступу Росії найближчим часом. Водночас, він визнає, що головною метою Росії є знищення України.
- Водночас, за підрахунками РНБО, в радіусі 400 км від українських кордонів Росія накопичила близько 250 тисяч російських військових.
- На початку листопада Данілов назвав статті американських журналістів про концентрацію російських військ "дезінформацією".