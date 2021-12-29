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В СНБО считают, что российских войск на границах недостаточно для полномасштабного вторжения

Среда, 29 декабря 2021, 22:22
В СНБО считают, что российских войск на границах недостаточно для полномасштабного вторжения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что имеющегося количества российских войск на украинской границе недостаточно для полномасштабного вторжения.

Источник: интервью Данилова изданию "Настоящее время"

Прямая речь Данилова: "Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день".

Детали: Данилов считает, что граждане Украины живут в состоянии постоянной угрозы нападения России уже 8 лет.

По его мнению, ситуация, тем не менее, отличается тем, что почти все страны Запада обратили внимание на эту угрозу. Он надеется, что реакция партнеров Украины при возможном вторжении произойдет заранее, а не "по факту", как произошло при аннексии Крымского полуострова.

Предыстория: 

  • Данилов неоднократно говорил, что не ожидает полномасштабного наступления России в ближайшее время. В то же время он настаивает, что главной целью России является уничтожение Украины.
  • В то же время, по подсчетам СНБО, в радиусе 400 км от украинских границ Россия накопила около 250 тысяч российских военных.
  • В начале ноября Данилов назвал статьи американских журналистов о концентрации российских войск "дезинформацией".

Украинская правда

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Темы: СНБОДаниловРосcиявойна
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