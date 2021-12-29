В СНБО считают, что российских войск на границах недостаточно для полномасштабного вторжения
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что имеющегося количества российских войск на украинской границе недостаточно для полномасштабного вторжения.
Источник: интервью Данилова изданию "Настоящее время"
Прямая речь Данилова: "Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день".
Детали: Данилов считает, что граждане Украины живут в состоянии постоянной угрозы нападения России уже 8 лет.
По его мнению, ситуация, тем не менее, отличается тем, что почти все страны Запада обратили внимание на эту угрозу. Он надеется, что реакция партнеров Украины при возможном вторжении произойдет заранее, а не "по факту", как произошло при аннексии Крымского полуострова.
Предыстория:
- Данилов неоднократно говорил, что не ожидает полномасштабного наступления России в ближайшее время. В то же время он настаивает, что главной целью России является уничтожение Украины.
- В то же время, по подсчетам СНБО, в радиусе 400 км от украинских границ Россия накопила около 250 тысяч российских военных.
- В начале ноября Данилов назвал статьи американских журналистов о концентрации российских войск "дезинформацией".