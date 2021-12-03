Головні новини четверга і ночі: вихід областей з "червоної" зони, заява Лаврова
13 областей і Київ втрачають ознаки "червоної" зони; Лавров закликав НАТО не грати з вогнем, обіцяючи членство Україні — актуальні новини 2 грудня і ночі.
Про вихід з "червоної" зони
5 областей та Київ уже втратили усі ознаки "червоної" зони епіднебезпеки, ще 8 областей почали втрачати ознаки "червоної" зони.
Станом на 2 грудня в червоній зоні епіднебезпеки перебувають столиця та 18 областей.
Про заяву Лаврова
Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що обіцянки того, що Україна і Грузія стануть членами НАТО – це гра з вогнем.
Він також висловив обурення нібито "військовою накачкою" України, що культивує ілюзію силового вирішення конфлікту.
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