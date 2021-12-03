Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Три чверті призначених Зеленським суддів забракувала Рада доброчесності

П'ятниця, 3 грудня 2021, 16:46
Три чверті призначених Зеленським суддів забракувала Рада доброчесності
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

21 з 28 суддів, яких у середу президент Володимир Зеленський призначив на вакантні посади, отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Джерело: аналітичний центр "Фундація Dejure"

Деталі: Аналітики нагадали, що, згідно з законом, суддя, який отримав негативний висновок ГРД, не вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання, поки рішення щодо нього не ухвалить Вища кваліфікаційна комісія суддів у повному складі.

ВККС може підтримати рішення Громадської ради доброчесності або подолати його 11-ма голосами.

Більшість із новопризначених суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання, оскільки отримали негативний висновок ГРД, який ВККС не розглянула і не скасувала.

Повний перелік суддів і претензій до них:

  1. Андрій Коваль - допускав судову тяганину, що призвело до уникнення відповідальності правопорушником;
  2. Дмитро Дьяченко - безпідставно не задекларував своєчасно своє майно і, не перебуваючи на робочому місці, ухвалював судові рішення;
  3. Оксана Кучерява – не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість;
  4. Микола Шелюховський - суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність походження якого викликає сумніви;
  5. Ірина Дубовенко - вказала неправдиву інформацію стосовно майна осіб у своїй декларації;
  6. Ігор Решетняк - допускав вочевидь недбале оформлення документів;
  7. Андрій Заболотний - не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість;
  8. Андрій Ключник - ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами ​та корпоративною солідарністю; суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність якого викликає сумніви; не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість;
  9. Надія Бізяєва - не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість, не пояснила джерела походження майна, витрат і отриманих благ;
  10. Максим Олійник - приймав рішення за наявності очевидного конфлікту інтересів;
  11. Дмитро Кухленко - ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами і корпоративною солідарністю, маніпулював обставинами чи законодавством, мав особисту зацікавленість в ухваленні (неухваленні) рішень;
  12. Роман Світличний - не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість;
  13. Віталій Цуркан – не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його вартість;  
  14. Петро Заруба – засуджував водіїв-учасників "Автомайдану";
  15. Дмитро Сірак - не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість;
  16. Катерина Шкамерда - не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість; не повідомила про наявність конфлікту інтересів та (або) не вжила інших заходів для його запобігання;
  17. Роман Коваль - допустив порушення принципу гласності і відкритості, заборонив проведення відеозапису у відкритому судовому засіданні; не задекларував своєчасно своє майно;
  18. Роман Скотар - допускав вочевидь недбале оформлення документів; не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість, або не подав інформацію для декларування членом сім’ї.
  19. Олена Шевська - не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість; повідомила недостовірні відомості у декларації родинних зв'язків; не перебуваючи на робочому місці, ухвалювала судові рішення; не реагувала на випадки недоброчесної або неетичної поведінки колег, покривала таку поведінку; допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу і (або) порушення прав і свобод.
  20. Євген Капітонов - не задекларував своєчасно своє майно;
  21. Олександр Ратушенко - не задекларував своєчасно майно.

У своєму повідомленні фундація дає лінки на повні тексти висновків ГРД.

Пряма мова менеджера з адвокації "Фундації Dejure" Степана Берко: "Попри те, що закон вимагає від президента призначити на посаду судді всіх, кого рекомендувала Вища рада правосуддя, вважаю, що президент мав би утриматися від будь-яких призначень до завершення перевірки на доброчесність чинного складу ВРП та формування нової ВККС. Адже не можна, з одного боку, ініціювати реформу ВРП через сумніви в її доброчесності, а з другого, призначати суддями осіб, яких з основними порушеннями закону така рада рекомендувала".

Передісторія: Зеленський низкою указів 1 грудня призначив на вакантні посади в судах 28 суддів, двоє з яких причетні до переслідування учасників Революції гідності.

Зокрема, Петро Заруба та Андрій Ключник – отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності за свої рішення, що обмежували права і свободи учасників Революції гідності в 2013-2014 роках. Ключник, наприклад, у 2014 року ув’язнив учасника Революції гідності за участь у протестах.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Зеленський
Столтенберг підтвердив участь Зеленського у саміті НАТО
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Зеленський: Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: