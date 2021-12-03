Три чверті призначених Зеленським суддів забракувала Рада доброчесності

21 з 28 суддів, яких у середу президент Володимир Зеленський призначив на вакантні посади, отримали негативний висновок Громадської ради доброчесності.

Джерело: аналітичний центр "Фундація Dejure"

Деталі: Аналітики нагадали, що, згідно з законом, суддя, який отримав негативний висновок ГРД, не вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання, поки рішення щодо нього не ухвалить Вища кваліфікаційна комісія суддів у повному складі.

ВККС може підтримати рішення Громадської ради доброчесності або подолати його 11-ма голосами.

Більшість із новопризначених суддів не пройшли кваліфікаційне оцінювання, оскільки отримали негативний висновок ГРД, який ВККС не розглянула і не скасувала.

Повний перелік суддів і претензій до них:

Андрій Коваль - допускав судову тяганину, що призвело до уникнення відповідальності правопорушником; Дмитро Дьяченко - безпідставно не задекларував своєчасно своє майно і, не перебуваючи на робочому місці, ухвалював судові рішення; Оксана Кучерява – не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість; Микола Шелюховський - суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність походження якого викликає сумніви; Ірина Дубовенко - вказала неправдиву інформацію стосовно майна осіб у своїй декларації; Ігор Решетняк - допускав вочевидь недбале оформлення документів; Андрій Заболотний - не задекларував своєчасно своє майно чи члена сім'ї, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість; Андрій Ключник - ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами ​та корпоративною солідарністю; суддя або пов’язана з ним особа отримали майно, легальність якого викликає сумніви; не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість; Надія Бізяєва - не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість, не пояснила джерела походження майна, витрат і отриманих благ; Максим Олійник - приймав рішення за наявності очевидного конфлікту інтересів; Дмитро Кухленко - ухвалював рішення, обумовлені політичними мотивами і корпоративною солідарністю, маніпулював обставинами чи законодавством, мав особисту зацікавленість в ухваленні (неухваленні) рішень; Роман Світличний - не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість; Віталій Цуркан – не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його вартість; Петро Заруба – засуджував водіїв-учасників "Автомайдану"; Дмитро Сірак - не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість; Катерина Шкамерда - не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість; не повідомила про наявність конфлікту інтересів та (або) не вжила інших заходів для його запобігання; Роман Коваль - допустив порушення принципу гласності і відкритості, заборонив проведення відеозапису у відкритому судовому засіданні; не задекларував своєчасно своє майно; Роман Скотар - допускав вочевидь недбале оформлення документів; не задекларував своєчасно майно, дохід, або значно занизив його обсяг і вартість, або не подав інформацію для декларування членом сім’ї. Олена Шевська - не задекларувала своєчасно майно, дохід, або значно занизила його обсяг і вартість; повідомила недостовірні відомості у декларації родинних зв'язків; не перебуваючи на робочому місці, ухвалювала судові рішення; не реагувала на випадки недоброчесної або неетичної поведінки колег, покривала таку поведінку; допускала поведінку, яка призвела до істотних порушень правил процесу і (або) порушення прав і свобод. Євген Капітонов - не задекларував своєчасно своє майно; Олександр Ратушенко - не задекларував своєчасно майно.

У своєму повідомленні фундація дає лінки на повні тексти висновків ГРД.

Пряма мова менеджера з адвокації "Фундації Dejure" Степана Берко: "Попри те, що закон вимагає від президента призначити на посаду судді всіх, кого рекомендувала Вища рада правосуддя, вважаю, що президент мав би утриматися від будь-яких призначень до завершення перевірки на доброчесність чинного складу ВРП та формування нової ВККС. Адже не можна, з одного боку, ініціювати реформу ВРП через сумніви в її доброчесності, а з другого, призначати суддями осіб, яких з основними порушеннями закону така рада рекомендувала".

Передісторія: Зеленський низкою указів 1 грудня призначив на вакантні посади в судах 28 суддів, двоє з яких причетні до переслідування учасників Революції гідності.

Зокрема, Петро Заруба та Андрій Ключник – отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності за свої рішення, що обмежували права і свободи учасників Революції гідності в 2013-2014 роках. Ключник, наприклад, у 2014 року ув’язнив учасника Революції гідності за участь у протестах.