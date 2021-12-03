У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану

В Офісі президента заявили, що Вища рада правосуддя не має сумнівів щодо фахової підготовки 28 суддів, призначених на посади 1 грудня.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу Президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді.

Як вказано в надісланих поданнях, такі висновки Вищої ради правосуддя були зроблені за результатами розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність кандидатів займаній посаді судді за підсумками кваліфікаційного оцінювання".

Деталі: У повідомленні зазначили, що після призначення на посаду суддю не звільняють від юридичної відповідальності. При наявності достатніх доказів і доведення провини, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за скоєні злочини та звільнені із займаних посад.

Президент Зеленський сподівається на оновлення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів разом із небайдужою частиною суспільства.

Для довідки в повідомленні додали, що за час своєї каденції Зеленський призначив понад 800 суддів.

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