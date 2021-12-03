Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану

П'ятниця, 3 грудня 2021, 20:15
У Зеленського відповіли на закиди стосовно призначення 28 суддів, зокрема двох суддів Майдану
Ілюстративне фото із facebook-сторінки ВРП

В Офісі президента заявили, що Вища рада правосуддя не має сумнівів щодо фахової підготовки 28 суддів, призначених на посади 1 грудня.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Дослівно: "У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу Президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді.

Як вказано в надісланих поданнях, такі висновки Вищої ради правосуддя були зроблені за результатами розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність кандидатів займаній посаді судді за підсумками кваліфікаційного оцінювання".

Деталі: У повідомленні зазначили, що після призначення на посаду суддю не звільняють від юридичної відповідальності. При наявності достатніх доказів і доведення провини, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за скоєні злочини та звільнені із займаних посад.

Президент Зеленський сподівається на оновлення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів разом із небайдужою частиною суспільства.

Для довідки в повідомленні додали, що за час своєї каденції Зеленський призначив понад 800 суддів.

Передісторія: 

  • 1 грудня Зеленський призначив на посади суддів у місцеві суди першої інстанції 28 кандидатів із переліку, наданого Вищою радою правосуддя. Двоє з них були причетні, за повідомленням експертів, до переслідування в 2014 році учасників Революції гідності. 
  • Юридична фундація Dejure оприлюднила негативні висновки Громадської ради доброчесності стосовно 21 з 28 суддів, яких призначив 1 грудня президент Зеленський. Згідно з законом, суддя, який отримав негативний висновок ГРД, не вважається таким, що пройшов кваліфікаційне оцінювання, поки рішення щодо нього не ухвалить Вища кваліфікаційна комісія суддів у повному складі.
  • Громадські активісти просили 25 листопада Зеленського не призначати 91 з переліку ВРП, адже вони не пройшли кваліфікаційну перевірку.

Денис Карловський, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ВРПсудЗеленськийОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
ВРП
Вища рада правосуддя обрала нову ВККС, що є одним з "кандидатських" завдань для України
Князєв заявив, що зберігав чужі гроші. ВРП погодилася на його арешт
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Останні новини
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: