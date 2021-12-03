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У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана

Пятница, 3 декабря 2021, 20:15
У Зеленского ответили на упреки в назначении 28 судей, в том числе двух судей Майдана
Иллюстративное фото из facebook-страницы ВСП

В Офисе президента заявили, что Высший совет правосудия не сомневается в профессиональной подготовке 28 судей, назначенных на должности 1 декабря.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Дословно: "Во всех представлениях о назначении судей, поступивших на адрес Президента Украины, Высший совет правосудия своим решением констатировал отсутствие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов на должность судьи критерию добродетели или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением на должность судьи.

Как указано в присланных представлениях, такие выводы Высшего совета правосудия были сделаны по результатам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи по итогам квалификационного оценивания".

Детали: В сообщении отметили, что после назначения на должность судья человек не освобождается от юридической ответственности. При наличии достаточных доказательств и доказательства вины они могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершенные преступления и уволены с занимаемых должностей.

Президент Зеленский надеется на обновление Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей вместе с небезразличной частью общества.

Для справки в сообщении добавили, что за время своей каденции Зеленский назначил более 800 судей.

Предыстория: 

  • 1 декабря Зеленский назначил на должности судей в местные суды первой инстанции 28 кандидатов из перечня, предоставленного Высшим советом правосудия. Двое из них причастны, по сообщению экспертов, к преследованию в 2014 году участников Революции достоинства. 
  • Юридический фонд Dejure опубликовал негативные выводы Общественного совета добропорядочности в отношении 21 из 28 судей, которых назначил 1 декабря президент Зеленский. Согласно закону, судья, получивший отрицательное заключение ГРД, не считается прошедшим квалификационную оценку, пока решение по нему не примет Высшая квалификационная комиссия судей в полном составе.
  • Общественные активисты просили 25 ноября Зеленского не назначать большую часть судей из перечня, предоставленного ВРП, ведь 91 из них не прошли квалификационную проверку.

Украинская правда

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Темы: ВСПсудЗеленскийОфис президента
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