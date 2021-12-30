Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підбила підсумки року, вперше висловившись щодо підозри 5-му президенту України Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Джерело: колонка Венедіктової на УП

Пряма мова: "Певно найгучнішими цьогоріч стали два повідомлення про підозру нардепові (очевидно – Медведчук –ред.) у державній зраді, а також замаху на розграбування національних цінностей і сприянні діяльності терористичних організацій. Скептики вважали, що цей дракон нам не по зубах. Але закон для всіх один і ніяке кумівство його не зупинить.

У вугільній справі він був одним із перших підозрюваних, однак ми як і обіцяли, крок за кроком, викриваємо причетних до організації незаконних поставок вугілля із підконтрольних терористам "ЛНР" та "ДНР" територій.

Мені по-людськи неприємно і десь навіть боляче, що лава підозрюваних збільшується, а особи, з якими доводиться мати справу – люди з електоральною підтримкою. Втім, електоральними симпатіями слід користуватись під час виборчих кампаній, а не з метою порушення закону.

Нагадаю, що розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій у Дебальцевому та Донецькому аеропорту. Серед підозрюваних вже також міністр енергетики та вугільної промисловості та президент України на той час".

Деталі: Варто зазначити, що "Українська правда" зверталася за коментарями щодо підозри Порошенку та мотивації ініціативи його арешту до самої генпрокурора, її заступника Олексія Симоненка, який наразі виконує обов'язки Венедіктової та підписував підозру, до пресслужби ОГП, але відповіді так і не отримала.

Передісторія:

Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму. Справа стосується незаконного постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Його викликали на допит на 23 грудня.

Порошенко на це заявив, що повернеться в Україну лише у першій половині січня.

Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

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