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Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Четвер, 30 грудня 2021, 14:06
Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку
Ірина Венедіктова. фото з її Facebook

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підбила підсумки року, вперше висловившись щодо підозри 5-му президенту України Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля в ОРДЛО.

Джерело: колонка Венедіктової на УП

Пряма мова: "Певно найгучнішими цьогоріч стали два повідомлення про підозру нардепові (очевидно – Медведчук –ред.) у державній зраді, а також замаху на розграбування національних цінностей і сприянні діяльності терористичних організацій. Скептики вважали, що цей дракон нам не по зубах. Але закон для всіх один і ніяке кумівство його не зупинить.

У вугільній справі він був одним із перших підозрюваних, однак ми як і обіцяли, крок за кроком, викриваємо причетних до організації незаконних поставок вугілля із підконтрольних терористам "ЛНР" та "ДНР" територій.

Мені по-людськи неприємно і десь навіть боляче, що лава підозрюваних збільшується, а особи, з якими доводиться мати справу – люди з електоральною підтримкою. Втім, електоральними симпатіями слід користуватись під час виборчих кампаній, а не з метою порушення закону.

Нагадаю, що розраховувались за вугілля із бойовиками валізами готівки в часи найкривавіших подій у Дебальцевому та Донецькому аеропорту. Серед підозрюваних вже також міністр енергетики та вугільної промисловості та президент України на той час".

Деталі: Варто зазначити, що "Українська правда" зверталася за коментарями щодо підозри Порошенку та мотивації ініціативи його арешту до самої генпрокурора, її заступника Олексія Симоненка, який наразі виконує обов'язки Венедіктової та підписував підозру,  до пресслужби ОГП, але відповіді так і не отримала.

Передісторія:

Читати також: "Поїхали, …твою мать!"  Історія "державної зради" Порошенка 

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко

Українська правда

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Теми: Офіс генпрокурораВенедіктоваМедведчукПорошенко
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